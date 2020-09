Los delitos en el campo descienden un 30% en el último año en la provincia de Córdoba

Los delitos en el campo han descendido un 30% en le último año en la provincia de Córdoba y, en concreto, en la campaña olivarera han bajado hasta un 65%, según el balance de datos que ha ofrecido este viernes la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, previo a la reunión de seguridad que ha mantenido con responsables de la Guardia Civil y de las asociaciones agroganaderas para la campaña agrícola 2020/21.

Una campaña que "no se presenta fácil" -según la subdelegada-, puesto que además de prevenir los robos y la delincuencia hay también que tener en cuenta la necesidad de una mayor seguridad sanitaria para evitar posibles contagios de coronavirus durante el desarrollo de las actividades agrícolas. Valenzuela ha recordado que ya se ha realizado la campaña del ajo en Córdoba con temporeros y que no se ha producido ningún rebrote, igual circunstancia se ha dado en la vendimia. "Hay que minimizar el riesgo y para ello los trabajadores tienen que realizar su labor con todas las medidas sanitarias", ha sostenido la subdelegada, quien también ha afirmado que" el riesgo cero no existe", pero que tanto la Delegación de Agricultura como la de Salud tienen previsto un conjunto de medidas de prevención y que la Guardia Civil "va a estar pendiente" de que las medidas de seguridad en el transporte se cumplan. También ha insistido en que el papel de la Subdelegación es garantizar que no se cometan delitos durante la campaña agrícola.

Para ello el dispositivo establecido se ha visto reforzado en los últimos años con los equipos ROCA ( Equipos de lucha contra el robos en el campo); en total en la provincia trabajan cinco equipos, un total de 25 personas, dedicados en exclusividad a estos cometidos. La subdelegada ha destacado “el buen trabajo de los efectivos de la Guardia Civil por preservar la seguridad en las explotaciones agrarias y ganaderas”, y ha agradecido a las organizaciones agrarias “su excelente disposición y colaboración para conseguir que el descenso de infracciones penales sea del 30% con respecto al año anterior”.

En esta línea, Valenzuela ha recordado “la necesidad de que el agricultor denuncie todos los hechos delictivos que se hayan producido en sus respectivas explotaciones para optimizar de la mejor manera posible los medios que tenemos a nuestro alcance”. Para ello, se ha recordado la posibilidad de utilizar la aplicación telemática Alertcops o el teléfono 062.

Por su parte, el teniente coronel jefe de la Comandancia de Córdoba, Juan Carretero Lucena, ha señalado “la importancia de involucrar a todos los participantes en la mejora de la seguridad en nuestros campos”.