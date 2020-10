Declarada nula la licencia de obra de la gasolinera de Palma del Río

El Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía ha dictaminado que declara nula la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de Palma del Río a la empresa Plenoil para la construcción de una gasolinera en la Avenida de Andalucía. El motivo es “que se concedió la licencia careciendo de calificación ambiental”, según ha explicado la alcaldesa Esperanza Caro de la Barrera.

La primera edil ha destacado que “iniciamos el procedimiento administrativo de revisión de oficio al entender que existían dudas razonables" y que "ahora con este dictamen se abren múltiples escenarios e iremos adoptando las medidas siempre dentro de la legalidad” porque “esta alcaldesa, este Ayuntamiento, actuará siempre dentro de la normativa y en el objetivo que prevalezcan los derechos buscando el bien de la ciudadanía”.

Por su parte, desde la Plataforma Gasolinera NO, su portavoz, Emilia Arroyo, no oculta que “este dictamen era previsible, es el esperado, es de justicia”. Arroyo ha añadido que “teníamos muy claro que la licencia de obra era nula de pleno derecho porque carecía de la calificación ambiental, requisito previo a la obtención de la licencia”. Arroyo ha apuntado que la Plataforma, nacida de la queja vecinal y que presentó en el registro del Ayuntamiento más de 4.000 firmas pidiendo que no se construyera la unidad de suministro, que desde el asesoramiento jurídico con el que han contado se acertó desde el principio al manifestar que “esta licencia es nula, no hay calificación ambiental”.

La historia del proyecto

Hace un año que los vecinos del bloque colindante a este proyecto iniciaban movilizaciones ante el inicio de las obras quejándose de que “han comenzado y no hemos recibido respuestas a las alegaciones presentadas en el ayuntamiento”. Este colectivo ha declarado públicamente que la licencia de obra concedida a Plenoil el 17 de septiembre del 2019 se hizo “sin seguir el procedimiento legal establecido y contraviniendo la legalidad gravemente, razón ésta por la que siempre hemos defendido que el ayuntamiento ha iniciado un procedimiento de revisión de actos nulos”. Por otro lado, la Plataforma Gasolinera NO también ha hecho público su respaldo a la alcaldesa ante la querella presentada por Plenoil a la primera edil por un presunto delito de prevaricación administrativa.

La corporación municipal en pleno, con el voto a favor de PSOE, IU, Cambiemos Palma, la abstención del PP y Cs, daba luz verde en enero al inicio del expediente de revisión de oficio de la licencia de obra otorgada a la firma Plenoil para la ejecución de una unidad de suministro de combustible y autolavado de vehículos en la avda. de Andalucía. La alcaldesa manifestaba entonces que “podríamos habernos equivocado, es posible que este Ayuntamiento se haya equivocado y ante la menor duda de error, se atiende el error”.

En junio, en sesión plenaria, con el mismo posicionamiento que en enero, se aprobó elevar la propuesta al Consejo Consultivo de Andalucía. Previo a este paso, la propuesta elevada a este órgano andaluz se alcanzaba, según la alcaldesa, tras “desestimar íntegramente las alegaciones presentadas por Plenoil, también las presentadas por Coare, propietaria del terreno, y estimar parcialmente las alegaciones presentadas por la Plataforma Gasolinera NO”.

Tras aprobarse en sesión plenaria elevar el caso al Consejo Consultivo, desde el PP se indicaba que “este decreto jamás tuvo que firmarse, estamos aquí por el equipo de gobierno; nos vamos a abstener por los ciudadanos”. Desde IU se pedía la creación de una comisión de investigación, comisión que va a presidir este grupo políticos municipal, y aseguraban que “consideramos la nulidad radical de esta licencia que nunca debió otorgarse”. Mientras, Cambiemos Palma manifestaba que “el error fue firmar el permiso de obra”.

Ahora la Plataforma Gasolinera NO señala que “el objetivo final es ver el solar como estaba antes, que se lleven el tanque, vamos a seguir en la lucha”, indican ante posibles reacciones de la firma que promueve el proyecto.