Declara como testigo el profesor que proyectó el vídeo de Ana Orantes

E l tutor de la alumna del IES Luis Carrillo de Sotomayor de Baena cuyos padres habrían denunciado, según el sindicato Ustea, al profesorado del centro docente por la participación en las actividades organizadas con motivo del 25-N, ha declarado este miércoles como testigo en el juzgado de Baena. El profesor, tras prestar declaración abandonó el juzgado por la puerta de atrás sin querer atender a los medios ni explicar las razones de esta citación. Pero después fueron sus compañeros los que leyeron un comunicado ante la puerta del instituto.

El claustro de profesores del IES aclaró que «ningún profesor del centro ha sido denunciado hasta el momento y el profesor ha sido citado como testigo». La jefa de estudios, Antonia Villatoro, encargada de leer el comunicado, recalcó que «las actividades son las normales de cualquier otro centro». Añadió que el claustro, la dirección del centro y el Ampa apoyan todas las actividades que se realizan y que están dentro de la normativa y, en consecuencia, «apoyamos todas las actividades que ha realizado este profesor». Desde el centro no van a hacer ninguna declaración porque aseguran que no tienen conocimiento de la denuncia. Lo que sí dejaron claro es que ha sido por la proyección del vídeo de Ana Orantes. Un vídeo en el que no solo habla de la violencia que ejercía su marido sobre ella, sino también sobre la actitud que tenía con alguna de sus hijas.

Antes de esta declaración del claustro de profesores, el sindicado Ustea informaba el martes que la familia de un alumno escolarizado en 2º curso de la ESO, en el IES Luis Carrillo de Sotomayor «ha presentado denuncia contra su profesorado, habiendo sido citado a declarar el tutor el próximo miércoles, 18 de diciembre, a las 10 horas, ante el Juzgado de Instrucción de dicha localidad». Ayer, en la puerta del juzgado, Antonio Bujalance, de Ustea, afirmó que la denuncia les causa sorpresa, pero «no tanta porque todos los días se producen lesiones y amenazas veladas» en los centros por algunos contenidos. Por su parte, el representante de CGT Enseñanza, Francisco García, creía que la denuncia va contra el claustro y está enmarcada en las actuaciones del 25-N, que están reguladas por la circular de la Consejería de Andalucía hacia esa fecha que se trabaja contra la violencia de género y la igualdad. El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía, Diego Molina, lamenta «este tipo de actuaciones contra el profesorado que, pese a no tener recorrido, responden a la pretensión de la ultraderecha española de intimidar al docente y coartar la educación en los valores democráticos que sustentan a una sociedad avanzada en derechos».