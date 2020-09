Curro Sillero, nuevo coordinador de IU en Castro del Río

Izquierda Unida tiene un nuevo coordinador local en Castro del Río, Curro Sillero. La candidatura del castreño fue ratificada por unanimidad de la asamblea local en un acto celebrado en el patio de Armas del Castillo, y en el que no se presentó ninguna otra candidatura, según informa IU en una nota de prensa. Sillero no estuvo solo, toda su candidatura y el coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, acudieron a la cita para mostrar su “total apoyo y compromiso” con la nueva dirección. Sillero sustituye en la coordinación local al ex alcalde de Castro del Río, José Luis Caravaca.

Apuesta por la renovación

"Izquierda Unida apuesta fuerte por esta renovación -señala IU en su comunicado a la prensa- tal y como demostró la presencia en esta cita de su coordinador provincial, Pedro García, y también de su coordinador andaluz, Toni Valero".

Valero mostró su “total compromiso” con la nueva dirección y expresó que “actualmente nos encontramos inmersos en un proceso histórico, en el que IU está presente por primera vez en la historia en el Gobierno Central, desde dónde hay que trabajar y empujar”. En cuanto a la renovación de la dirección local, el coordinador andaluz expresó que “la militancia es siempre imprescindible, y más en municipios como Castro del Río, pero debemos tener en cuenta siempre que estos procesos internos tienen que ser siempre útiles para ganar autoestima”.

Esta renovación de los órganos de dirección o dirección colegiada, tal y como se denomina dentro de IU, llega más de un año después de que la coalición perdiera la alcaldía del municipio castreño a pesar de haber ganado las elecciones por tercera vez consecutiva. Ante esta novedosa situación, la asamblea local de IU ha decidido en renovar su dirección.

Primera intervención

En su primera intervención como como nuevo coordinador local, Sillero declaró que es “todo un honor formar este nuevo equipo, al que considero el mejor aval posible para trabajar por nuestro pueblo”. El nuevo coordinador señaló también que “en estos tiempos en los que estamos viendo como un desgobierno permite que su toma de decisiones esté siempre marcada por las directrices de la derecha, IU debe mantener firme, vigilante y siendo galantes para conseguir el mejor desarrollo y transcurso de este Ayuntamiento”. Para finalizar su discurso, Curro Sillero incidió en que “cuando hemos gobernado hemos sido los que hemos transformado este municipio tomando por bandera la recuperación de lo público; esa es nuestra identidad y nuestra trayectoria”.

El perfil del nuevo coordinador de IU en Castro

Con más de dos décadas de militancia en IU y una vida laboral y sindical ligada a dos de las señas de identidad del municipio castreño como lo son el aceite y la madera, el nuevo coordinador local de IU es actualmente concejal en el Ayuntamiento de Castro del Río, siendo esta la segunda legislatura de su carrera política. En la anterior formó parte del Gobierno local asumiendo las carteras de Deportes, Juventud, Agricultura, Medioambiente y Seguridad.

La candidatura de “consenso y del cambio”, como así la ha hecho llamar el nuevo coordinador de izquierdas, está conformada por: Elena Toribio, María José Bravo, Patricia Vera, Rafi Rodríguez, Marisa Ruz, Manolo Merino, Juan Manuel Cívico, Francisco Cañasveras y José Conde.