Cuatro municipios cordobeses recordarán a sus vecinos víctimas del nazismo

Los ayuntamientos de Belalcázar, Fuente la Lancha, Torrecampo y Villaralto colocarán quince 'stolpersteine' en las calles de sus municipios en recuerdo de sus víctimas del nazismo. Un 'stolpersteine' es un pequeño bloque de cemento de forma cúbica en el que una de sus caras está cubierta por una fina lámina de latón donde se ha grabado una inscripción que recuerda a una víctima del nazismo.

Desde el colectivo Proyecto Stolpersteine señalan que «son quince piedras para no olvidar, para tropezar con la memoria del Holocausto en las calles de estos pueblos de Los Pedroches; quince piedras para devolver a las víctimas del Holocausto su nombre y dignidad; quince piedras para que sus nombres no caigan en el olvido».

Cada placa de bronce incluirá un nombre, fecha de nacimiento, campo de prisionero de guerra, fecha de deportación, campo de concentración o fecha de su asesinato o liberación, «datos claves en el relato de la tragedia de cada una de estas personas que sufrieron el horror en algún campo nazi».

Siete 'stolpersteine' se colocarán en memoria de los deportados de Belalcázar al campo de concentración de Mauthausen (Austria): Antonio Calvo Torrico, Antonio Quintana Balsera, Juan Fernández Colmenero, Manuel Fernández Pérez, Rafael Murillo Múgica , José Paredes Quintana y Tiburcio Vigara Carrasco.

Uno se colocará en Fuente la Lancha, en memoria de Juan Robles Mellado, deportado al campo de concentración de Mauthausen.

Seis 'stolpersteine' se colocarán en memoria de los deportados de Torrecampo a los campos de Mauthausen, Dachau, Gross-Rosen y Buchenwald-Dora: Eusebio Crespo Díaz, Juan Romero Arroyo, Casimiro Romero Estrella, Antonio Romero Rísquez, Rufo López Romero y Juan Romero Romero, último español superviviente de los campos que falleció el pasado 3 de octubre de 2020.

Finalmente, otro se colocará en memoria de Miguel Orellana Madueño, deportado de Villaralto al campo de concentración de Mauthausen.

La palabra alemana stolpersteine significa «piedra o adoquín que te hace tropezar». La idea surge del artista alemán Gunter Demnig en 1995. A día de hoy, se pueden encontrar cerca de 80.000 stolpersteine instaladas en cerca de 2.000 ciudades de 24 países; 23 europeos y Argentina. H