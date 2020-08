Cuatro alcaldes del PP se declaran "insumisos" a la cesión del superávit municipal

Los alcaldes populares de Baena, Cañete de las Torres, Bujalance y Valenzuela se declaran “insumisos” ante las propuestas del Gobierno sobre el uso del dinero del superávit de los Ayuntamientos. En una comparecencia conjunta esta mañana en Baena, Félix Romero, alcalde de Cañete, señala que Pedro Sánchez y el PSOE han aprovechado el mes de agosto para “atacar” directamente a la economía de los ayuntamientos que “no es otra cosa que atacar a la economía y los ahorros de los vecinos”. Ante esto, el PP anuncia que no va a estar parado y que inicia una ofensiva ante este ataque al municipalismo que es la administración más cercana al ciudadano y que es donde acuden cuanto tiene un problema.

Romero explica que esta propuesta no es sólo un ataque sino también “un chantaje”, porque piden que se entregue el dinero de manera voluntaria, con una serie de condiciones y que no devolverán hasta que pasen más de 15 años. Pero denuncia que los ayuntamientos que no entreguen dinero de manera voluntaria “no participarán” de los 5.000 millones de euros que vendrán de los fondos europeos.

Por todo esto, el PP pide “rechazar” la propuesta del Gobierno central y proponen que este modifique la ley de estabilidad presupuestaria, conocida como ley Montoro, para que los ayuntamientos “podamos gastar el dinero en las prioridades y demandas de nuestros ciudadanos”.

Según sus datos, en Córdoba la cifra supera los 100 millones de euros y los municipios de Cañete, Bujalance, Baena y Valenzuela, superan los 20 millones.

Tras preguntar qué alcaldes socialistas van a entregar los ahorros de sus vecinos, afirma que es el momento de que el presidente de la Diputación, y secretario general el PSOE, junto con los alcaldes socialistas de Córdoba tomen la decisión de rechazar esta propuesta

La alcaldesa de Baena, Cristina Piernagorda, añadió que en esta crisis sanitaria el Gobierno de España “no ha tenido un solo gesto” con los ayuntamientos.