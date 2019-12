Cuando la bata se pega a la piel

Las jornadas en los centros de salud y los hospitales en estos días se hacen más largas que las estadísticas que muestran las realidades sanitarias. Desde hace 26 años y hasta hace unas semanas atendían en Aguilar de la Frontera Manuel Fernández Bérchez, médico de familia, y Luis Valverde, enfermero. Ahora, se retiran y dejarán sus despachos a otros.

Manuel tiene 65 años, desde el año 82 con plaza en propiedad en Aguilar y unos cuarenta años de ejercicio. A él le hacían la típica pregunta de si quería ser médico cuando se mareaba al ver un poco de sangre. A lo que él afirmaba convencido, «pues sí, me gusta ser médico». Estuvo en un seminario y cuando decidió que su vocación era darse a los demás, se decantó por la carrera de Medicina. Se acabó el miedo a la sangre.

Luis tiene 63 años, proviene de familia de sanitarios y él decidió ser, al principio, maestro y después, enfermero de familia porque, según dice, «aunque no lo sepas, se lleva en la sangre». Recuerda cómo llegó el 1 del 7 del 87 a Aguilar y en total habrá ejercido unos 37 años, cursando Enfermería en la primera promoción en Córdoba.

Aseguran que tanto en una especialidad como en otra, si no te gusta «te vas a amargar», puesto que «no solo tienes que estar pendiente de los demás, sino que tienes que estar al día, no puedes dejar de estudiar». Con mirada amable, recuerdan las horas y el esfuerzo en la formación, los primeros contactos con los enfermos y esa preparación y maduración en lo profesional.

En todos estos años de experiencia se llevan la satisfacción, el agradecimiento de las personas a las que han atendido. Igualmente, confirman, «nosotros hacemos lo que tenemos que hacer» e «incluso cuando no puedes hacer nada», simplemente el estar allí. Hablan de cuidar al paciente, de intentar dar los consejos más oportunos en las horas terminales, «te acogen como uno más de la familia», expone Fernández. Para Valverde, también ha sido una razón de vida, «me ha enseñado a modular mi forma de ser y a tener un pensamiento de la vida muy diferente de cuando yo empecé». Apunta cómo en atención primaria «conoces al abuelo, al padre, al hijo y al nieto», hablando de esa cercanía con los pacientes y cómo forman parte del entorno y contexto familiar local.

Ahora, tras su jubilación, Manuel no estará en su consulta, pero no cuelga su bata, porque sigue siendo médico. De hecho, sigue formándose con tres cursos hasta julio. Por otra parte, disfrutará más de la familia y de otras aficiones. Luis dedicará más tiempo a la casa y a la familia, sobre todo a su esposa e hija pequeña. Dos trabajadores sanitarios que se jubilan -cargados de satisfacciones personales- y que durante sus trayectorias profesionales han hecho todo lo que han podido por intentar ayudar a los demás, no solo en Navidad, sino durante 14.600 y 13.505 días, respectivamente.