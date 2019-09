Cs pide para la oposición de Lucena el mismo trato que al gobierno local en los canales institucionales

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Lucena ha presentado una propuesta al Pleno por la que solicita el acuerdo de los grupos políticos para exigir mayor igualdad frente al tratamiento de la imagen y las noticias generadas por la oposición en los canales comunicativos del consistorio.

Jesús López, portavoz municipal, ha señalado que Cs considera que "no se está dando un trato ni siquiera similar por parte del Servicio de Comunicación Institucional del Ayuntamiento de Lucena a los partidos que conformamos la oposición". A este respecto, el escrito indica que se trata de una reivindicación que viene de lejos y que entienden que, por razones lógicas, sea el equipo de gobierno el gran generador de noticias institucionales, lo que no exime a Euromedia Comunicación SL, empresa adjudicataria del servicio desde el año 2016, de dar cuenta de la labor de oposición y fiscalización que realizan el resto de grupos.

"El servicio de comunicación institucional del Ayuntamiento de Lucena debe ser un servicio lo más neutral posible, que trabaje con lealtad para poner en valor a la institución, pero sin caer en el beneficio directo al partido político que se encuentra al frente del equipo de gobierno, en este caso el Partido Socialista", ha explicado López, quien remarca que la propuesta presentada viene acompañada de ejemplos concretos que han obtenido de las redes sociales del Ayuntamiento de Lucena en este último año y donde se observa claramente el trato desigual que denuncian.

"Tenemos muestras de publicaciones donde se nombra a los miembros del equipo de gobierno pero se obvia a miembros de otros grupos. Hemos comprobado cómo en según qué actos no se han subido fotos de concejales de la oposición que han participado en ellos. Se han tirado fotos y hecho publicaciones de cuestiones aprobadas por la oposición en el Pleno que, de no haber sido así, no se habrían celebrado y que de cara al vecino se venden como propias del equipo de gobierno y, por tanto, del Partido Socialista", ha explicado el portavoz de Ciudadanos. Por todo ello, Ciudadanos solicitará al pleno que se solventen cuanto antes los problemas de visibilidad del resto de miembros de la Corporación; que se publiquen fotografías completas de los actos, sin evitar la aparición de concejales de la oposición; que se difundan las notas de prensa que realicen los diferentes grupos de la oposición relacionadas con su labor en el Ayuntamiento, tales como las mociones y propuestas llevadas a comisiones y pleno, y, por último, que se fomente la imagen de la Corporación en aquellas cuestiones de calado social, tales como manifiestos o reivindicaciones que se hayan logrado gracias al apoyo de los diferentes grupos municipales.