Cruz Roja recauda juguetes donados por los centros SAFA de Baena

La asamblea local de Cruz Roja Baena ha llevado a cabo una recogida de juguetes dentro de la campaña Con tu ayuda, tienen mucho que aprender, que promueve Cruz Roja Juventud y con la que se ha querido involucrar a la ciudadanía para que todos los niños y niñas puedan tener un juguete nuevo, no bélico y no sexista. Esta recogida se ha llevado a cabo en los colegios SAFA Baena y SAFA Milagrosa y con la colaboración de profesores, padres y alumnos del centro se ha conseguido recoger en torno a 40 juguetes nuevos que se han clasificado por edad y tipología para su entrega a las familias o tutores. Se han recogido también otros de segunda mano para su reciclado.

Desde Cruz Roja Española se analizó a nivel nacional y de manera específica la vulnerabilidad social de los niños y niñas atendidos por la organización, presentando datos como que el 8% de estos indican no tener juguetes, el 46% no tienen videoconsola y el 12% no dispone de libros o cuentos.

«La crisis sanitaria y socioeconómica por el coronavirus está suponiendo que muchas familias estén en la situación más vulnerable desde la pasada crisis del año 2009, esto hace que muchos niños y niñas vean reducido su tiempo de juego y de compartir tiempo con amigos y amigas, con lo que todo eso conlleva para su desarrollo», indican desde la entidad.