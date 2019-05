Las cruces de San Pedro consiguen los primeros premios en Añora

La cruz exterior de la plaza de San Pedro y la interior de la calle San Pedro han sido galardonadas con los dos primeros premios del concurso de la Fiesta de la Cruz 2019 en la localidad cordobesa de Añora.

Las cruces ganadoras son dos espectaculares composiciones que ya desde la mañana de este domingo están siendo objeto de admiración por parte de numerosos visitantes. La interior de San Pedro destaca por que la cruz no está en el centro, un rasgo sumamente innovador, ya que lo normal es que el motivo principal esté el eje central del habitáculo. No es, por tanto, una cruz simétrica, según destacaban los responsables de su elaboración. De esta cruz destaca además que el grupo que la decora tiene la media de edad más baja, en una tradición en la que urge el relevo generacional. El fallo del jurado, compuesto por tres personas cuyo nombre no suele trascender y por las propias cruceras, que se votan entre ellas, se ha producido en torno a las 06.00 de este domingo.

La cruz exterior de San Pedro, ubicada en uno de los lugares más bellos de Añora, sorprende por la minuciosidad de su fábrica, realizada con detalles como las hojas de las flores, realizadas con la parte dura del plástico de los yogures, un trabajo impresionante y de muchas horas. “Dan ganas de llorar al verla de las horas que lleva esto”, comentaba esta mañana una de las visitantes con las cruceras.

Cruz interior de San Pedro.

Los segundos premios han recaído en las cruces de Cantarranas, en exteriores, y Concepción 28, en interiores, mientras que los terceros han sido para Doctor Benítez, interiores, y Amargura, en exteriores.

El primer premio está dotado con 800 euros; el segundo, con 600; el tercero, con 500 euros, y el cuarto con 450.

UNA FIESTA MUY ARRAIGADA

El alcalde de Añora, Bartolomé Madrid, ha expresado que las cruces han vuelto a superar las expectativas, lo que demuestra la vitalidad de la fiesta. “Es un trabajo enorme el que realizan cruceras y cruceros cada año para que podamos disfrutar de esta tradición única”, ha señalado el alcalde. Madrid ha señalado que la fiesta cuenta “con una gran popularidad, gracias a la cual miles de personas están visitando Añora pese a que este año han coincidido multitud de fiestas y de eventos en la comarca y en la provincia”. La fiesta, según ha explicado el alcalde, sigue con la exposición de las cruces y con el concurso de pintura rápida, talleres infantiles y música callejera.

Premios y puntuaciones.

Exteriores

1-San Pedro 79 puntos

2. Cantarranas.70 puntos

3. Amargura. 59 puntos

4. Chaparral. 57 puntos.

Interiores.

1. San Pedro. 58 puntos

2. Concepción 28. 52 puntos

3. Doctor Benítez. 50 puntos

4. Concepción 16. 50 puntos.