El cribado de test en Rute arroja tres positivos de covid-19

A falta de conocer los datos oficiales, el alcalde de Rute, Antonio Ruiz, ha adelantado que del cribado masivo de test de coronavirus realizado el viernes por la consejería de Salud han salido tres positivos de las 230 pruebas que se realizaron. A este cribado estaban convocados por sms 400 ruteños. Antonio Ruiz ha lamentado que se presentaron hasta 300 voluntarios que no pudieron hacerse la prueba de antígenos porque no estaban convocados. Si se les hubiera hecho, el testeo hubiera tenido más utilidad, según el alcalde.

En esta línea se manifestó también el viernes, a las puertas de la ludoteca municipal donde se realizó el cribado, la concejala de Servicios Sociales, Ana Lazo. La edil recordó que en los test realizados el 11 de diciembre sí pudieron hacerse las pruebas las personas que se presentaron, aunque no estuvieran convocadas. Lazo también apuntó que con el sistema de avisos mediante sms, muchos vecinos no se enteran porque hoy en día los sms casi no se usan.

Rute en estos momentos tiene diagnosticados 290 contagios en los últimos 14 días, de los que 125 son de los últimos 7 días. Todos los grupos políticos realizaron en el pleno municipal del pasado jueves un llamamiento a los ruteños para que se autoconfinen y no salgan de casa en la medida de lo posible para reducir estos contagios. También la Policía Local está realizando un seguimiento de los positivos para que hagan efectivas las cuarentenas domiciliarias.