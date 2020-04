Coronavirus en Córdoba: El Área Sanitaria Sur baraja el ofrecimiento de varios edificios como extensión hospitalaria

El Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba se encuentra inmersa en el estudio de la idoneidad de varios edificios e inmuebles de gran capacidad en su territorio de influencia para adaptarlos como extensión hospitalaria en caso de registrarse episodios de saturación asistencial en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, de referencia en el sur de la provincia, a causa de la pandemia provocada por el coronavirus SARS-COV-2. En este caso, y ante el ofrecimiento de entidades públicas y privadas, se analiza qué recintos presentan las condiciones óptimas para albergar a pacientes afectados por covid-19 que tuvieran que ser derivados por posibles situaciones de alta frecuentación que, hasta el momento, no se han producido.

Así, el emplazamiento finalmente elegido serviría para "la cuarentena de personas con covid-19 positivo que sean mayores, dependientes o no cuenten en sus domicilios con las garantías de habitabilidad necesarias para continuar con su restablecimiento", ha informado el director-gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, José Plata Rosales, quien afirma que "se pretende tener una decisión definitiva en próximos días al objeto de que nuestros profesionales procedan a adaptar y medicalizar estos espacios por si fuera necesario hacer uso de ellos".



Entre las medidas incluidas en el plan de contingencia del Hospital Infanta Margarita ante la pandemia, además de esta extensión, también se prevé la posibilidad de habilitar instalaciones para la cuarentena de profesionales que pudieran verse afectados por el virus y supusieran un vector de contagio para su entorno más cercano durante este periodo de recuperación. Entre estos se encontrarían, por ejemplo, el antiguo hotel Ciudad de Lucena o el Centro Municipal Integrado de Cabra. "No dejamos de plantear soluciones a posibles situaciones que afortunadamente aún no se han producido, pero para las que debemos estar preparados", manifiesta el doctor Plata, que pone de relieve "el grandísimo esfuerzo y sacrificio que están realizando los profesionales del Área".

Por último, el director-gerente ha querido agradecer el interés mostrado por empresas e instituciones publicas de toda la comarca que han puesto a disposición del Área instalaciones y recintos destinados habitualmente a diferentes actividades para su uso sanitario en este escenario de crisis. "Hemos recibido muchas muestras de colaboración desde los primeros compases de la pandemia", comenta el doctor Plata, que también hace extensivo esta gratitud a los colectivos, particulares y entidades que diariamente hacen llegar a los diferentes centros de todo el sur de la provincia materiales y elementos que vienen a reforzar los sistemas de seguridad puestos a disposición de los profesionales por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía "para abordar en condiciones óptimas de seguridad los cuidados que requieren los pacientes afectados por esta enfermedad".