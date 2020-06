Coronavirus en Córdoba: Antonio Ruiz anuncia una convocatoria de ayudas al sector agroganadero

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, anunció este viernes una nueva convocatoria de ayudas de la institución provincial, esta vez dirigida al sector agroganadero dotada con 200.000 euros. El anuncio lo hizo durante el encuentro digital celebrado por Diario CÓRDOBA para analizar la gestión y proyectos de la provincia tras el covid-19, donde explicó que esta línea de ayudas va dirigida a las empresas agrícolas y ganaderas, que podrán optar a una subvención de hasta 2.000 euros para mejorar la comercialización de sus productos.

En el encuentro, conducido por el redactor jefe de CÓRDOBA, Rafael Aranda, Antonio Ruiz defendió que «la agricultura y la ganadería constituyen un sector protagonista que ha estado a la altura durante esta crisis, abasteciendo en unos casos y también participando en labores de desinfección con sus tractores», y recordó que antes de la crisis la Diputación ya había adquirido algunos compromisos con ellos, «pero ahora que ya ha pasado la parte sanitaria urgente, ponemos a su disposición esta convocatoria para ayudarles a ellos».

«La Diputación es consciente de que son el principal motor de desarrollo de nuestra economía, y vamos a estar a su lado con sus demandas, porque afectan a la propia viabilidad de nuestros pueblos, y por eso esta línea de ayudas, que no será la única, esperamos que sirva para contribuir a esa viabilidad para que sigan teniendo papel protagonista en la economía cordobesa», añadió.

Por otra parte, el presidente de la Diputación dio a conocer otra línea de ayudas de 21.000 euros para las siete denominaciones de origen con que cuenta Córdoba, que se destinarán a la promoción de los productos cordobeses.

Gestión de la crisis | El gran reto

Antonio Ruiz admitió que esta crisis ha supuesto para él un gran reto como gestor, ya que, «aunque hemos vivido otras crisis, las demás se han intentado solucionar a base de austeridad y recortes, y esta a base de gasto, de inversión y recursos económicos». El presidente de la Diputación insistió en que esta ha sido, principalmente, una crisis sanitaria, aunque de ella se derive otra componente económica, y eso ha obligado a actuar de diferente forma. «Me ha tocado vivir situaciones difíciles, pero esta, por imprevisible, por no haberla vivido antes, está siendo la más complicada, aunque pienso que en los momentos difíciles hay que dar lo mejor de uno mismo, así lo ha hecho la sociedad, y eso no hay que olvidarlo».

Residencias | Cambios necesarios

La delicada situación que se ha vivido en las residencias, algunas de ellas duramente afectadas por la pandemia, ha supuesto una prueba de fuego para el sistema sanitario, pero también para los servicios sociales, y ahí tanto la Diputación como los ayuntamientos han jugado un importante papel. En este sentido, apeló a su responsabilidad también como alcalde de Rute, el pueblo de la provincia donde más incidencia ha tenido el coronavirus en las residencias de ancianos. «Tenía una enorme carga de responsabilidad porque las decisiones afectaban a la salud de las personas, y la administración local está en la primera línea de esa trinchera», dijo, para añadir que «en las residencias donde ha entrado el virus se han vivido situaciones dramáticas y tenemos que sacar una lección y cambiar algunas cosas, pensar en residencias públicas que eliminen ese factor de beneficio económico del cuidado de nuestros mayores, y en protocolos que anticipen mucho más las actuaciones a seguir y, en cuanto surja la más mínima señal de alarma, se activen esos protocolos de seguridad.

Con los ayuntamientos | Medidas de apoyo

Antonio Ruiz defendió también la ayuda prestada a los ayuntamientos a la hora de desinfectar las calles y plazas, «suministrándoles material y los productos necesarios, así como gel para desinfección, mascarillas por dos veces, también hemos atendido la parte social reforzando el programa de garantía alimentaria, hemos suspendido o aplazado el cobro de algunos impuestos, ayudas a autónomos, y hemos reforzado los recursos económicos municipales para hacer frente a lo que tiene que ver con el apoyo al tejido empresarial local, cerrado bastante tiempo».

Recortes | Revisión de partidas

Todas estas medidas llevadas a cabo por la institución provincial han supuesto recortes en distintas partidas presupuestarias, que han sido criticados por la oposición y por algunas de las entidades afectadas. Sobre esta cuestión, el presidente de la Diputación defendió que el dinero se ha detraído de eventos que no van a poder celebrarse como consecuencia del estado de alarma y que, en cualquier caso, ha habido encuentros con los alcaldes para determinar de dónde se podía recortar. En este sentido, criticó al PP por «anunciar que habíamos eliminado las ayudas a las asociaciones juveniles y deportivas, y eso es absolutamente falso. Claro que hemos recortado en materia de toda índole, en eventos que no se han realizado o no se van a poder realizar, pero nuestras convocatorias de ayudas a asociaciones se han mantenido».

Turismo | Buenas perspectivas

En el encuentro también se abordó el potencial de Córdoba como destino turístico de interior y la «necesidad de aprovechar la situación actual para promocionarlo». «El turismo de interior ahora mismo está asociado a la naturaleza, y eso siempre va ligado a valores de vida saludable», dijo Ruiz.

Despoblación | Continúan las iniciativas

La lucha contra la despoblación es una de las líneas básicas del Gobierno de la institución provincial para este mandato y, en ese sentido, el presidente aseguró que «no vamos a cejar en el empeño para que se desarrollen todas las iniciativas que teníamos previstas. En el último pleno hemos aprobado medidas que superan los 45 millones de euros y vamos a seguir en esa línea, y en el estado de alarma también hemos firmado un acuerdo con la UCO sobre el despoblamiento».

El futuro | Problemas reales

Sobre el trabajo que hay por delante, Antonio Ruiz destacó que «nuestras líneas de actuación tienen que ver con los problemas reales de la sociedad cordobesa, la lucha contra el despoblamiento, el acuerdo con los agentes sociales y todo lo que tiene que ver con ser capaces de atraer esa industria que necesitamos y que nos puede hacer dar ese salto cualitativo en materia de empleo, y ahí debemos tener nuestra atención, y todo ello sin perder de vista los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque van a ser determinantes a la hora de conseguir financiación».