Coronavirus en Córdoba: El alcalde de Puente Genil elogia la "responsabilidad" de la edil que dimitió por asistir a una misa

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, ha valorado este miércoles la dimisión de la concejala de Igualdad, Mariola González, por asistir a una misa de penitentes de su cofradía y a cuyos asistentes denunció la Policía Local por incumplir el estado de alarma por el coronavirus. Su gesto, ha afirmado, "ha demostrado responsabilidad política", e insiste en su ejemplaridad, ya que "cualquiera de los que se ha sancionado en este pueblo tienen una multa por incumplir las medidas de confinamiento pero no abandonan su responsabilidad, no abandonan su trabajo". En este caso, ha continuado Morales, "el ser político requiere de una reflexión mayor y así la ha cumplido, a instancia propia, no ha habido nadie que le haya pedido eso desde el equipo de gobierno".

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

Del trabajo realizado en el Ayuntamiento de Puente Genil por la concejala dimitida, el alcalde ha destacado que "su honradez, honestidad y su lealtad al Ayuntamiento y a la gente a la que ha servido está fuera de toda duda".