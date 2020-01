Convocadas nueve plazas de policía local, dos de oficial y una de subinspector en Lucena

El Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba ha publicado la convocatoria de nueve plazas de Policía Local para el Ayuntamiento de Lucena, ocho de acceso libre y una de movilidad sin ascenso, esta última por el sistema de concurso de méritos. A esta convocatoria de nueve plazas de nueva creación se unen la convocatoria de dos de oficial y una de subinspector, las tres por el sistema de acceso de promoción interna y mediante concurso-oposición. El plazo de solicitud a la misma será de 20 días desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Además, también se ha convocado una plaza de práctico en topografía. Las 13 convocatorias quedarán abiertas tras su publicación en el BOE y contará con un plazo de 20 días para presentar las solicitudes.

La mayor oferta de empleo público

Se trata de la mayor oferta de empleo público del Ayuntamiento de Lucena de los últimos años, y viene a dar respuesta a una de las demandas de la población lucentina, centrada en una mayor seguridad. De esta manera, los 73 agentes que componen el cuerpo de la Policía Local de Lucena llegarán hasta 81. "Con esta oferta, damos un gran paso para acercarnos a lo que fijan las ratios policiales. Aun así, nuestro propósito a corto-medio plazo es alcanzar los 86 agentes que tenemos como referencia", ha informado el edil de Seguridad Ciudadana, José Pedro Moreno.

Los aspirantes a las ocho plazas de acceso libre deberán acreditar la nacionalidad española; tener dieciocho años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa; estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres (estarán exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía); compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo; estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente; no haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas (no obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica); estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B; compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior. Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen médico.

En el caso de las personas aspirantes a la plaza de movilidad sin ascenso, han de hallarse en la situación administrativa de servicio activo en la categoría de policía, presentar declaración responsable de no haber obtenido plaza en otra convocatoria por el sistema de movilidad en los cinco años anteriores, además de tener una antigüedad de cinco años como funcionario/a de carrera, en la categoría de policía; faltar más de diez años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a la situación de segunda actividad; no hallarse en la situación administrativa de segunda actividad por disminución de aptitudes psicofísicas.

Del mismo modo, aquellos opositores a oficial, deberán haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionario de carrera en los cuerpos de la Policía Local, en la categoría de Policía, estando en servicio activo en el Ayuntamiento de Lucena, computándose a estos efectos, en su caso, el tiempo en que haya permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo; no hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por causa de embarazo; estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente; carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, en virtud de resolución firme. No se tendrán en cuenta las canceladas.

Los aspirantes a subinspector deberán cumplir estos mismos requisitos a excepción del formativo, pues deberán contar con un título Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, diplomado universitario o equivalente.

Práctico de topografía

Para participar en el proceso selectivo de concurso-oposición libre, las personas aspirantes a práctico de topografía deberán tener la nacionalidad española; poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas; tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa; no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los Organismos Constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas; estar en posesión del título de Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil (LOE) -este titulo equivale al título de Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones topográficas (Logse)-, o de hallarse en condiciones de obtenerlo en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias. También será suficiente estar en posesión del resguardo acreditativo de haber abonado los derechos del título. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá acreditarse que se está en posesión de la correspondiente homologación; no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones, no estableciendo exclusiones por limitaciones físicas o psíquicas, sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de tareas y funciones; haber abonado la tasa correspondiente por derechos de examen.