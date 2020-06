Contratan a 20 personas para reforzar el trabajo de las ITV en la provincia de Córdoba

El director general de Veiasa, Francisco José Delgado, junto con el delegado del Gobierno, Antonio Repullo, ha visitado la estación ITV Córdoba–Las Quemadas para presentar las medidas implantadas para conseguir aumentar la capacidad productiva y atender la demanda de inspecciones hasta final de año. Repullo ha destacado la contratación de 20 personas por parte de Veiasa para reforzar el trabajo de las ITV de la provincia de Córdoba para “ganar en agilidad, reducir las listas de espera y prestar el mejor servicio a los usuarios”.

Repullo ha destacado el esfuerzo realizado por esta empresa pública andaluza por mantener el empleo de los trabajadores, repartidos en las 10 estaciones ITV que existen en toda la provincia. Igualmente ha valorado su esfuerzo financiero y de liquidez para dar respuesta a los proveedores de esta empresa pública.

La provincia cuenta con las estaciones de Córdoba-Torres Quevedo, Córdoba-La Torrecilla, Córdoba-Las Quemadas, Lucena, Baena, Peñaroya-Pueblonuevo, Palma del Río, Montoro, Puente Genil, Priego de Córdoba y Pozoblanco. El delegado ha reafirmado el compromiso y el esfuerzo del Gobierno andaluz y los trabajadores de la empresa VEIASA, que “están trabajando arduamente para ofrecer un servicio de garantías, respondiendo a la demanda que existe en estos momentos por parte de los usuarios a los que se les ofrece la máxima comodidad y facilidades para que puedan pasar la cita con su vehículo en las mejores condiciones de seguridad”.

El director general de VEIASA, Francisco José Delgado, ha señalado que 600.000 vehículos aproximadamente se han quedado sin poder acudir a la ITV en Andalucía durante todo el tiempo en que se ha extendido el Estado de alarma en el país, de los que 65.000 corresponden a la provincia de Córdoba. Delgado ha explicado que “según la orden ministerial publicada referente a la caducidad de las inspecciones, los vehículos pendientes de pasar la inspección técnica, lo harán en su totalidad para marzo de 2021.

Delgado se ha referido a las medidas puestas en marcha con el objetivo de aumentar el número de inspecciones diarias de vehículos ligeros por inspector en cada turno, consiguiendo un incremento de la productividad en torno al 20-25%.

“Para ello, se van a eliminar los límites de tiempo en las inspecciones; se va a implementar la Tasa de Reposición de Fallos; se van a llevar a cabo mejoras en la web de citas y se va a dotar de inspectores en serie o en cadena”, ha subrayado el director general.

En cuanto a las medidas en las estaciones ITV, “se está trabajando en cambios en los procesos productivos, como la inspección por zonas o en cadena; es decir, dividir la inspección en varias partes, de modo que cada parte sea realizada por un inspector distinto, evitando en lo posible los cuellos de botella”.

Para vehículos industriales, “se va a aumentar el número de inspectores dedicados a inspeccionar los mismos y se implantará esta figura en estaciones donde actualmente no existe, estableciendo tiempos concretos dentro de la jornada laboral de estos inspectores, de modo que el número de días de espera para este tipo de vehículos disminuya, permitiendo además una organización de los vehículos más eficiente”.

Igualmente “se va a proceder a una reorganización de las unidades móviles de vehículos agrícolas y ciclomotores de mayo a diciembre, para incrementar la productividad de las mismas y aprovechar mejor sus recursos. Siempre que sea posible realizarán salidas conjuntas a municipios, de modo que en una misma visita puedan inspeccionar ambos tipos de vehículos, por lo que se ahorrará en número de salidas y en personal, ya que no será necesario el desplazamiento de cuatro personas, y estos inspectores podrán permanecer en las estaciones fijas los días que no tengan que salir con las móviles”.

En cuanto a las inspecciones no periódicas, referentes a reformas o previas a matriculación, “Veiasa está trabajando para agilizar la tramitación de estos expedientes, minimizando el retraso que se genera en las estaciones y unificando criterios. Para ello, se están desarrollando medidas como la centralización de la tramitación de los expedientes de inspecciones no periódicas en un grupo de técnicos especialistas; se está solicitando a los usuarios que presenten toda la documentación relativa a inspecciones no periódicas en formato electrónico y se está requiriendo solicitud previa de la documentación de las inspecciones no periódicas de baja complejidad”.

Igualmente, Veiasa ha adoptado otras medidas que permitirán a los usuarios agilizar el trámite de alta y cobro en las oficinas como el alta automática y pago con tarjeta en kioscos o el pago por Internet.