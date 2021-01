Continúa la polémica por el futuro cercanías

La senadora del PSOE por Córdoba María Ángeles Luna pidió ayer al diputado nacional del PP por Córdoba Andrés Lorite «que no eche balones al tejado de otros» sobre el cercanías entre Palma del Río y Villa del Río, «cuando su compromiso, antes de las elecciones autonómicas de 2018, era que el cercanías iba a ser una realidad cuando Juanma Moreno fuera presidente de la Junta de Andalucía». En este sentido, y en un comunicado, Luna recordó a Lorite que «después dos años de Gobierno del PP al frente de la institución autonómica se demuestra que no solo vendió humo en aquel momento, sino que ahora la intención es no asumir ninguna responsabilidad y volcarla exclusivamente en el Gobierno de España».

Por eso, Luna afeó a Lorite que el PP haya votado en contra de los Presupuestos del Estado (PGE), «los más sociales y expansivos de la historia de este país, y que ahora organice un grupo para hacer oposición desleal con un tema que precisa de la colaboración institucional». «Si Lorite quiere de verdad que el cercanías beneficie a la ciudadanía del eje Villa del Río-Palma del Río lo que debe hacer es exigir a la Junta de Andalucía su participación», añadió. Además, recordó que «era un compromiso que fue asumido en su momento cuando gobernaba el PSOE».