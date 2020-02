Los que contaban las grullas

Desde hace seis años, un grupo de voluntarios se dedica a contar grullas en toda España, también en Córdoba. Lo hacen dos veces al año: una cuando estas aves del norte llegan a la península ibérica a pasar el invierno, en busca de alimento y unas temperaturas más suaves, y otra en enero, cuando se entiende que están ya todas aquí. El censo nacional de grullas se hace con la idea de conocer mejor a estas aves migratorias que regresan al sur de Europa cada mes de octubre y se marchan por marzo, y saber si sus costumbres están cambiando a cuenta del cambio climático o por la mano del hombre. El penúltimo censo realizado, a fecha de 20 de diciembre, arrojó una cifra de 222.926 grullas en todo el país, 5.900 en Córdoba. En el que se hizo la semana pasada, esa cifra ascendió a 8.060. El número de las grullas que vuelan cada año hasta Los Pedroches y el Guadiato varía. En el 2017 llegaron 13.000 ejemplares.

El Parque de San Martín de Añora acogerá los días 7, 8 y 9 de febrero el primer Encuentro Ornitológico de Los Pedroches y la segunda edición de las Jornadas nacionales sobre grulla común en España, ambos organizados por el Ayuntamiento de la localidad, la Diputación, la Junta de Andalucía y las asociaciones Amigos de Gallocanta (la laguna entre Teruel y Zaragoza donde paran las grullas tras pasar los Pirineos) y Grus Extremadura. En este enclave, destino de invierno de las grullas del norte de Europa, se darán cita expertos de todo el país y alguna figura internacional como el sueco Sigvard Lundgren, que hablará sobre ecología de la especie y anillamiento. De forma paralela, las jornadas contarán con una parte más divulgativa para la gente de la comarca, excursiones para avistar grullas, una charla en Hinojosa del Duque y hasta un concurso de dibujo y fotografía.

Juan Manuel Sánchez, coordinador del evento, agente medioambiental y miembro de la Sociedad Cordobesa de Historia Natural, explica por qué la grulla común viene a Córdoba desde tiempo inmemorial. «Existe en Los Pedroches un hábitat muy adecuado para su forma de vida. Los inviernos en el norte de Europa son muy duros y con mucha nieve, por lo que viajan miles de kilómetros para buscar un alimento (bichitos, tubérculos y bellotas), que encuentran fácilmente en la dehesa: la joya de la corona para las grullas». Por eso, además de en Los Pedroches y el Guadiato, de forma más esporádica pueden observarse grullas en Palma del Río, Fuente Palmera o Villafranca, Aguilar de la Frontera y Baena.

A Córdoba, las aves que llegan son las que vienen de más lejos, de los puntos más boreales de Finlandia, Noruega o Suecia. «Para venir a Los Pedroches, en recorrer si no hay temporales unos 4.500 kilómetros --no lo hacen en línea recta, si no aprovechando las rachas de viento-- tardan entorno a 20 o 30 días. Para regresar, curiosamente, las que van con el celo y para reproducirse, tardan apenas diez días», explica Juan Manuel Sánchez. Las grullas crían uno o dos pollos por temporada, que con 5 o 6 meses están preparados para emprender el largo viaje hacia el sur con sus padres. En la primavera, la llamada del celo, adelanta el regreso de los ejemplares en edad de reproducción, mientras que las grullas más pequeñas se quedan unas semanas más junto a las más ancianas, con quienes regresarán a sus lugares de origen en bandadas.

Singularidad y belleza / Para los amantes de las grullas, un ave con 15 especies a nivel mundial (a Córdoba la que emigra es la común), es su gran porte y belleza plástica, además del hecho de que sean migratorias, lo que las hace más atractivas. Según SEO Birdlife, la grulla tiene una longitud de entre 96 y 119 centímetros, un envergadura de entre 180 y 222, y es fácil identificarla por ser un ave grande y esbelta, de patas y cuello largos y de coloración general gris ceniza, más oscura hacia el extremo de las alas. Las grullas vuelan con el cuello y las patas estirados, constituyendo bandadas que se reconocen fácilmente, no solo por la característica formación en «V», sino por los trompeteos emitidos continuamente por todos los componentes, que pueden escucharse a considerable distancia.

La elaboración de los censos persigue estudiar la evolución de la migración de este ave. De momento, se barajan hipótesis, como que los expertos piensan que las grullas estén llegando más tarde a la dehesa cordobesa, no sólo porque los inviernos son más suaves en toda Europa, sino por los cambios sufridos en Extremadura con el plan de regadíos. «Con aquel plan se desarbolaron muchas dehesas y se plantaron cultivos de maíz y arroz. La grulla encuentra a principios del otoño ahí una fuente de alimentación muy fácil y llega más tarde a la dehesa cordobesa». Eso podría explicar por qué se concentran más grullas en Córdoba al final del invierno, y de la variación entre el primer censo de diciembre (este año se contabilizaron 5.900), y el segundo, que se hizo el 24 de enero (cuando se contaron 8.060 ejemplares).

Los que contaban grullas / José A. Román Álvarez, de la Asociación Grus Extremadura, coordina la elaboración del censo de grúas en toda España. En el informe Demografía, distribución y fenología migratoria de la grulla común en España durante los años 2018 y 2019 se detalla minuciosamente el comportamiento de estas aves desde que llegan a España hasta que regresan a sus lugares de origen en primavera. En este recuento participan voluntarios repartidos por todo el país. En Córdoba, en la invernada pasada, participaron en este censo un puñado de cordobeses, los hombres y mujeres que cuentan las grullas: José Cañas, Loli Agredano, Miguel A. Mesa, Miguel A. Mesa, Juan F. Flores, Juan M. Sánchez, Antonio Leiva, Juan M. Sánchez Esquinas, Silvia Plaza y Miguel Corvillo.

Uno de estos voluntarios es Juan Felipe Flores, teniente de alcalde de Hinojosa del Duque y, ante todo, amante de la naturaleza. Desde el 2008, además, hace la ruta El trompeteo de la grulla, en el parque de Fuente la Zarza, para dar a conocer este enclave. Para facilitar el recuento, la provincia se ha dividido en dormideros: en Los Pedroches hay localizados 6 y en el Guadiato, 3. Se fijan dos días a nivel nacional que todos los voluntarios deben respetar para el recuento. Así se evita contabilizar por partida doble las aves, que suelen ir a dormir siempre al mismo sitio. Los observadores tienen ya un conocimiento de la zona y saben dónde duermen (lo hacen habitualmente con las patas dentro del agua, en los mismos sitios que repiten año tras año, en lagunas o en las colas de los embalses).

«Es preciso tener controlados dónde duermen y buscar el acceso a ese lugar para una observación nítida», comenta. «Hay que tener mucho cuidado para que no te vean, porque la grulla es muy arisca. A menos de 200 metros no te puedes acercar, hacen el trompeteo (el sonido que emite) y avisa a todo el bando para que levante el vuelo».

Para el recuento, lo importante es la vista y la observación. Los voluntarios acuden al recuento pertrechados con prismáticos y telescopios terrestres, bolígrafo, cuaderno y una cámara de fotos. Llegan antes que ellas a los dormideros, a eso de las 17.30 horas, y se colocan donde no puedan ser vistos ni escuchados. «Voy contando por bandos, para eso me ayudan las fotografías, y con la práctica voy mejorando», relata Juan Felipe, que acude a los dormideros no solo los días del censo, sino muchos otros para observar el comportamiento de estas aves vinculadas con el territorio cordobés desde hace siglos.

El olivar intensivo o las alambradas suponen peligros para las grullas, que llevan siglos viniendo a Córdoba. El turismo ornitológico de Los Pedroches y la belleza de las grullas son un recurso natural que aún no está explotado y que las jornadas de Añora pretenden acercar un poco más a los cordobeses.