El Consistorio quiere hacer un hotel en el antiguo cuartel

El Ayuntamiento de Espejo quiere poner en marcha un hotel en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, edificio que desde el año 2011 está declarado oficialmente en ruina por la Benemérita, aunque la intención del Ayuntamiento es que «no se pierda, porque es un lugar emblemático en el pueblo», según declaró a CÓRDOBA el alcalde, Florentino Santos.

El primer edil explicó que el proyecto dependerá de las negaciaciones con el Gobierno central -propietario del inmueble-, por lo que «hasta que no se aclaren, no vamos a poder retomar todo esto». Florentino Santos señaló que «lo primero de todo es formar Gobierno (en España) y a partir de ahí empezar con las negociaciones. Si el Gobierno nos dice que entre sus fines no está volver a mantener el cuartel, pediríamos una cesión y podríamos valorar positivamente hacer un hotel».

En todo caso, y para valorar el grado de ruina del inmueble, está previsto que técnicos municipales entren en el edificio en septiembre «y así se podrá hacer una valoración y un estudio de la estructura». Según el alcalde, «será decisión del Gobierno central pasar a propiedad del Ayuntamiento el edificio para poder rehabilitarlo» y hacer realidad este proyecto.