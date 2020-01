El Consistorio negocia subir el presupuesto de Egemasa

La concejala de Medio ambiente, Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Puente Genil, Verónica Morillo, ha revelado que quieren incrementar la partida destinada a la empresa pública, Egemasa en 100.000 euros más, aunque aún se «están cuadrando ingresos y gastos, con la dificultad que conlleva, y el hecho de que no se hayan podido aumentar los ingresos en el Ayuntamiento, a raíz del pleno de octubre de ordenanzas, pues dificulta enormemente que podamos mejorar los servicios públicos y, en este caso, de los jardines». No obstante, la intención municipal es incrementar las zonas verdes en el casco urbano. De hecho, dijo, «estamos trabajando en la reposición de esos árboles, que no es solo plantar un árbol sino que en muchas ocasiones necesita una obra civil». También anunció la actuación de las zonas ajardinadas del conocido paseo de la Cal, que asciende a 20.000 euros.