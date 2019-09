El conflicto de los mena

El anuncio por parte del Ayuntamiento de Lucena de la cesión del módulo Abril del complejo educativo de Los Santos para la ubicación de un centro de menores no acompañados (mena) a la Fundación SAMU ha hecho saltar las alarmas a una parte la sociedad lucentina. En escasos días y durante el periodo vacacional, se convocó por redes sociales a una manifestación anónima e ilegal. Un grupo de personas acudía a la Plaza Nueva de para demostrar su descontento por la noticia.

Ida y vuelta

El centro abandonaba Lucena el pasado mes de enero, tras ubicarse en una casa chalet junto a la carretera de Rute. Su presencia entonces fue motivo de reuniones de los vecinos con el alcalde, Juan Pérez, quien apuntaba en su día desconocer su presencia, pues, en efecto, este tipo de centros no precisa de permiso o licencia municipal. Desde su llegada en septiembre del 2018, los vecinos del entorno del centro llevaron a cabo actos de repulsa, en los que denunciaban inseguridad y falta de control de estos menores, pues abandonaban el centro de manera indiscriminada. Tras dejar Lucena, se ubicaron en Montemayor y Doña Mencía.

Tras su marcha en abril, con la anterior Corporación, también presidida por Pérez, la oposición votaba a favor, de manera unánime, a una propuesta del entonces concejal de IU, Carlos Villa, para ofrecer al SAMU una ubicación en el centro de Los Santos para los mena. Dada la época electoral, el tema quedó sobre la mesa hasta la última sesión de la Comisión de Hacienda, con la nueva Corporación, donde cambió el sentido del voto. PSOE e IU mantenían su voto a favor, mientras Ciudadanos y VOX se abstenían y el PP votaba en contra.

Comportamiento

Consultada la Policía, esta no se ha manifestado sobre si hubo o no repunte de los delitos en la época anterior del centro mena en Lucena, algo que al parecer no sucedió, pero sí ratifica que durante su estancia lo que sucedía de manera constante eran las fugas del centro, algunos se marchaban con retorno y otros, para no volver, pues buscan otros destinos para fijar su residencia.Tras la concentración del lunes se han sucedido reacciones a favor y en contra de la vuelta de estos menores. Entre ellos, un comunicado sin firmas y que, encabezado por la «Sociedad Civil», que según el mismo representa a distintos colectividades y entidades, muestra su disconformidad con los comentarios racistas y xenófobos en la concentración den la Plaza Nueva.

Alcalde

El alcalde de Lucena, Juan Pérez, señalaba al respecto tras el rechazo de algunos colectivos a la apertura que «esta situación es una realidad que en esta década estamos viviendo, y que hay que mirar al frente». Añadió que «el equipo de gobierno va a mantener reuniones con los diferentes grupos y con la Junta de Andalucía, para que todo esté controlado, con el mayor consenso, pues es una responsabilidad de todos», recalcando que la responsabilidad «es la cuestión importante a resaltar». Pérez destacaba que «Lucena es una ciudad emprendedora, dinámica, capaz de rehacerse y reinventándose como lo está haciendo, pero también es una ciudad solidaria y por eso es diferente, lo hemos sido siempre y lo seguiremos siendo, porque por encima de todo estamos hablando de personas que tienen sentimientos y tienen su corazón, igual que nosotros, y hay que darles una oportunidad». Y recuerda que la cesión del centro a la fundación SAMU «es fruto de la encomienda que en su día recibió por unanimidad de la Corporación Municipal».

La oposición

El portavoz del Partido Popular, Francisco Aguilar, ha expresado el rechazo de su grupo a la apertura de un centro y se opone a la concesión administrativa. Aguilar fundamenta la negativa de su partido en «la falta de regulación en torno a la gestión de estos menores, al régimen de estancia que se les debe aplicar y de las directrices oportunas en cuanto a la formación que van a recibir».

El portavoz de Ciudadanos Lucena, Jesús López, considera «que la instalación es inevitable en cumplimiento con la normativa nacional e internacional sobre la Declaración de Derechos del Niño» y que «la fundación SAMU dispone de plena potestad para ubicar este tipo de centros en la zona que considere oportuna».

El portavoz de Vox, Jesús Gutiérrez, deja clara su postura mostrando su «rotunda negativa a la apertura y acogida de estos menores mientras siga existiendo esta opacidad en el tratamiento del tema, sin que los ciudadanos conozcan cómo y de qué manera se está procediendo».

El portavoz de IU, Miguel Villa, ha manifestado su «orgullo por representar al grupo político municipal que propuso la cesión a la Fundación SAMU del módulo Abril».

SAMU

Desde la Fundación SAMU, a través de su gabinete de comunicación, declinan hacer manifestaciones a favor de la responsable de de estos menores, que es la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, que informa de que el servicio de SAMU es una de las herramientas de las que dispone la Junta para que estos menores puedan tener un cobijo y una protección hasta que su situación se regule o cumplan la mayoría de edad. En la actualidad la Fundación SAMU gestiona más de 20 centros en todo el país. En estos centros se acoge al 50% de los jóvenes que llegan a las costas españolas. Su objetivo fundamental es insertar a estos menores en la sociedad a través de orientación socio-laboral.

La delegada

Por su parte, la delegada de Igualdad de la Junta, Inmaculada Troncoso, indicó que «los 35 menores extranjeros no acompañados (mena) que estarán en el centro de acogida de Lucena «llevan un cierto tiempo en España y no han mostrado ningún problema de convivencia, ni hay ninguna denuncia contra ellos». La delegada señaló que «a veces hay un rechazo inicial a lo nuevo, al distinto, pero eso se pasa en cuanto se ve el trabajo de inserción que se hace con ellos». Troncoso afirma que estará en contacto con el Ayuntamiento de Lucena y otros colectivos para «normalizar» esta llegada de menores.