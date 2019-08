«Confiamos en el valor de Fernando»

En la puerta de la industria calcinada se encontraban ayer dos hermanos de Fernando. Concretamente, Estrella, que vive en Málaga y que pasaba unos días de vacaciones con la familia en Villa del Río, vivió en primera persona la cruda realidad de ver cómo el gran proyecto de su hermano se había demolido en apenas unas horas. Recordaba cómo Fernando Navas había luchado desde muy joven para hacerse empresario, primero en una discoteca y luego como representante a comisión de material de construcción, desde donde fue gestando la necesidad que tenía el mercado de platos de ducha. A raíz de ahí, en el 2012 solició apoyo al CADE y le cedió una nave en el polígono El Pelícano, en Villa del Río. Poco a poco fue creciendo, hasta que la demanda iba creciendo y montó su propia nave en el término municipal de Lopera, donde hasta el martes había más de 80 personas contratadas. Navas dijo a este periódico que seguía necesitando personal, ya que no paraba de aumetar la producción. Por su parte, Jorge López, un empleado que lleva dos años y medio trabajando con él, dijo a este periódico, visiblemente emocionado, que «ha sido una fatalidad este suceso, pero estoy convencido de que saldremos adelante, ya que Fernando Navas es un empresario ejemplar, con el que no me ha faltado el sueldo y la seguridad social en regla». Por otro lado, añade que «tenemos la incertidumbre de qué pasará, pero sabiendo cómo es Fernando Navas estoy tranquilo por lo que pueda pasar después».

Un bombero llegó para observar el estado del fuego. Hizo una llamada telefónica y se marchó. En la puerta, con la reja cerrada a cal y canto, todo quedó entre incertidumbre y esperanza.

Aunque aún no se han valorado los daños y las causas exactas del incendio, desde esta compañía se trabaja para facilitar la gestión a las fuerzas de seguridad y el seguro al objeto de que a los trabajadores no les falte su sueldo y sus clientes reciban la mercancía.

Los alcaldes de los municipios de Lopera, Isabel Uceda; Villa del Río, Emilio Monterroso, y de Montoro, Ana María Romero, han mostrado su solidaridad hacia esta compañía, creada en 2012.