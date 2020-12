Condenado un vecino de Pozoblanco que agredió a un guardia civil de Villanueva del Duque

Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) han asesorado y representado a un guardia civil destinado en el puesto de Villanueva del Duque, obteniendo una sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba mediante la que se condena a un vecino de Pozoblanco como autor de un delito de atentado y otro de lesiones leves, por los que se le impone la pena de seis meses de prisión, así como a indemnizar al agente por las lesiones sufridas.

Según informa la AUGC, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 12 de septiembre, cuando el condenado, al ser identificado en una calle de la localidad de Alcaracejos, gritó a los dos guardias civiles “Vosotros no sabéis quién soy yo, a mí me da igual todo, yo llamo a dos colombianos o brasileños y os liquidan, no sois nadie, voy a mataros a los dos y tu mujer también como os vea por la calle, sin traje no tenéis huevos, como os vea por la calle sin traje os voy a matar”, así como se abalanzó contra ellos y golpeó con el puño en la cara a uno de los dos agentes, ocasionándole diversas lesiones por las que ahora deberá indemnizarle.

AUGC recuerda en un comunicado donde da cuenta del fallo judicial, que lleva años denunciando "las agresiones, amenazas e insultos que tienen que soportar los guardias civiles en la provincia de Córdoba", y en ese sentido, los servicios jurídicos de AUGC van a seguir defendiendo a sus afiliados, personándose en todos estos casos para reclamar las mayores penas posibles y las indemnizaciones que correspondan a los guardias civiles afectados.