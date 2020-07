Conciertos en la era covid-19

Una vez finalizado el estado de alarma el pasado 21 de junio, las actividades lúdicas, formativas y culturales iniciaron un lento despertar en la mayoría de las localidades de la provincia, que, bajo las pautas de denominada nueva normalidad, han programado iniciativas de todo tipo para hacer más llevadero este atípico estío.

Un buen ejemplo de ello lo tenemos en Priego, donde, pese a la suspensión de uno de los ciclos escénicos más longevos del país, su Festival Internacional de Música, Teatro y Danza, que este año alcanzaría su septuagésimo tercera edición, se ha programado un intenso calendario de conciertos y actividades bajo la denominación, no exenta de polémica, Summer in Different.

El parque multiusos Niceto Alcalá-Zamora es el escenario de esta iniciativa que arrancaba el pasado viernes con el concierto de la Banda de la Escuela Municipal de Música y Danza de la localidad y que el sábado tenía su primera «prueba de fuego» con la actuación de Sofía Ellar. Y como se advertía desde la organización, las medidas de seguridad fueron excepcionales, ya que a cada uno de los asistentes se le controlaba la temperatura en el acceso al recinto, siendo acompañados por personal de la organización hasta su localidad, colocada manteniendo la distancia de seguridad, existiendo igualmente un eficiente servicio de cátering, con atención en las mesas, para evitar en todo momento el trasiego de espectadores por el recinto y que estos se levantaran durante la actuación. Igualmente, voluntarios de Protección Civil revisaban mesa por mesa que todos los asistentes llevasen la mascarilla colocada, organizando la salida para evitar aglomeraciones.

Estas pautas y medidas de seguridad hicieron que se desvanecieran muchas de las dudas que existían sobre esta iniciativa, que tendrá su continuación durante todos los fines de semana que restan de este atípico y muy diferente verano.