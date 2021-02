Los comerciantes de Cabra piden el confinamiento voluntario para que no se prolongue el cierre

La Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra, AECA, ha hecho un llamamiento a los egabrenses solicitándoles responsabilidad social para no prolongar los 14 días del cierre de actividades no esenciales que se iniciaba en la medianoche de este miércoles 3 de febrero y del cierre perimetral en el que ya se encuentra el municipio desde finales de enero.

Una responsabilidad para la que también ha solicitado el autoconfinamiento, a través de un comunicado, para que transcurridas esas dos semanas, se puede volver a un grupo con menores restricciones, “tanto por la salud de nuestros conciudadanos, como por la economía de cientos de familias que se van a ver afectadas por esta medida”, rogando que no se salga de los domicilios nada más que para lo extremadamente necesario, “aunque incoherentemente se permita su libre movimiento en la localidad hasta las 22.00 horas”.

AECA, que recordaba que el pasado 26 de enero, junto con todos los Centros Comerciales Abiertos reconocidos de Andalucía presentaron a la Junta de Andalucía un escrito consensuado en el que se denunciaba la injusticia de “meter en el mismo lote al pequeño comercio de cercanía y a los grandes formatos”, máxime en esta situación en la que se permite la apertura de los segundos frente a los primeros, señala que sigue defendiendo la misma postura desde un principio (ya expuesta durante las restricciones a la hostelería y sus concentraciones) que no es otra que defender el compromiso que siempre ha tenido del comercio, la hostelería y las pymes egabrenses en general para evitar la propagación de la Covid-19.

Además, añade en dicho comunicado, que no admite “el señalamiento hacia estos sectores como focos de contagio y que aunque asumimos y respetamos las medidas de cierre impuestas por las autoridades sanitarias no entendemos que no vengan acompañadas de la misma obligación de cierre o confinamiento al resto de la población, ni de ayudas a los sectores afectados por ellas” y solicita que debería existir una coordinación de medidas entre la administración autonómica y la nacional “para evitar estas incongruencias ante las cuales pedimos encarecidamente que se reflexione y se reviertan o sean aplicadas correctamente de forma general”.

De igual forma y ante la situación que afectará a Cabra durante 14 días, también pide a los egabrenses que “no abandonen a su comercio y hostelería local optando por otras formas de compra o consumición como plataformas de venta on line conjunta, tiendas online propias de pymes egabrenses, contacto telefónica y redes sociales, “que aunque distintas a las tradicionales, son también muy efectivas para seguir apostando por nuestro comercio y hostelería e intentar mantener a flote estos sectores tan importantes para nuestra economía local y el futuro de nuestra ciudad”.

Por último, indicaba que junto al Ayuntamiento, están creando de forma urgente una mesa de trabajo de Comercio, al igual que ya existe la de Hostelería, fijando para los próximos días sendas reuniones para tratar la situación de ambos sectores e intentar aportar entre todos propuestas de apoyo y actuación.