El Colegio Internacional Subbética inicia su actividad en septiembre

El próximo curso abrirá en Lucena el Colegio Internacional de la Subbética -para las etapas de Infantil y Primaria-, tras obtener la autorización como centro docente de Estados Unidos, después de catorce meses de trámites con la Junta de Andalucía.

Se trata de un colegio americano, completamente en inglés, para las etapas educativas desde Preschool (Infantil) hasta High School (Bachillerato), centrado en la pedagogía Montessori y con un amplio abanico de actividades entre las que incluye las nuevas tecnologías, robótica, artes y medio ambiente.

El profesorado es nativo o con nivel y experiencia demostrada en inglés bajo la supervisión de la Acreditadora Neasc (New England Association of School and Colleges).

Se trata del primer centro de estas características en toda la comarca -en la capital existe uno de iguales características que cuenta ya con lista de espera-. Estos estudios son homologables con el sistema educativo español, pudiéndose incorporar los alumnos en un sentido u otro en cualquier momento de la etapa educativa.

El centro acogerá muy pocas plazas, pues nace con la vocación de ofrecer una educación personalizada y de calidad. Así, en septiembre comenzarán las etapas de Infantil y Primaria, y estos alumnos tendrán la posibilidad de terminar a la edad de 18 años con el título de High School de Estados Unidos, que tiene un amplio reconocimiento internacional y habilita para el acceso a la Universidad pública o privada, tanto en España como en el extranjero. Además, también obtendrán su correspondiente homologación a la titulación del Bachillerato español.

La idea del proyecto surgió en el año 2017 y comenzó a materializarse en el 2018. Los promotores son profesionales del sector educativo de la localidad, los cuales, aparte del capital, han aportado su experiencia de más de 15 años educando.

La directora del nuevo centro, Pilar Montes Luna, ha querido destacar que comienzan con mucha ilusión un largo camino en el que demostrarán «el éxito que esta pedagogía está teniendo hoy y que otra educación es posible en nuestra comarca».

Las instalaciones se encuentran en el Cerrillo de la Alegría y cuentan con amplios espacios abiertos, favoreciendo la libertad y la autonomía de los alumnos. Comprenden zonas de trabajo, áreas de lectura, aulas de nuevas tecnologías, gimnasio y un patio con huerto ecológico.