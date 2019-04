El Colegio de Arquitectos impugna la licitación del pabellón multiusos

El Colegio Oficial de Arquitectos de Córdoba presentó el pasado 1 de abril un recurso de impugnación a la licitación del proyecto para la redacción y desarrollo de la documentación técnica para la construcción del nuevo pabellón polideportivo de Puente Genil. El recurso fue presentado un día antes del cierre del plazo para la presentación de ofertas después de que el Ayuntamiento llegara incluso a ampliar la fecha límite, inicialmente fijada para el 18 de marzo.

El colectivo que presenta la reclamación está en desacuerdo con las cláusulas reflejadas en el documento sobre la experiencia en la redacción de proyectos de una naturaleza similar al que se quiere desarrollar en el municipio de la Campiña Sur. En este sentido, el decano del Colegio de Arquitectos, Juan Eusebio Benito, ha asegurado a este periódico que «pensamos que hay una ley de concursos vigente y el pliego de condiciones para la redacción del proyecto del pabellón de Puente Genil no cumple ciertos puntos de carácter técnico». Entre ellos se encuentra que, a juicio del colectivo, se valoraría con una alta puntuación a los concursantes con más años de experiencia, ya que «la experiencia es un grado pero no lo es todo» y «hay arquitectos jóvenes muy bien preparados que no van a tener opción de concursar».

Un recurso que confirman haber recibido fuentes municipales en el que el Colegio de Arquitectos muestra su disconformidad con las cláusulas que hacen referencia, en primer lugar, a la puntuación por experiencia del gabinete o estudio de arquitectura en la redacción de otros proyectos similares y, segundo, también a la experiencia en proyectos similares del equipo de personal técnico que se encargaría del diseño de la obra. En este sentido, el Ayuntamiento aceptaría retirar del pliego de condiciones el primer punto y no el segundo, por lo que está por ver si el desacuerdo entre ambas partes podría culminar en los tribunales y en qué medida se podría dilatar el fallo de la mesa de contratación.