Las cofradías de Puente Genil proclaman a José Mª Martínez Chía Manantero Ejemplar 2021

La asamblea general de la Agrupación de Cofradías de Puente Genil celebrada en el Teatro Circo este sábado ha proclamado a José María Martínez Chía Manantero Ejemplar 2021.En esta edición se ha cambiado el marco de las Bodegas Delgado, así como el día y el formato. El evento ha tenido lugar bajo las preceptivas medidas se seguridad sanitaria por el covid-19.

La mesa presidencial ha estado conformada por el arcipreste de la villa, Juan Ropero; el alcalde, Esteban Morales; el presidente de la Agrupación, Jesús Gálvez, y el consiliario, José Manuel Gordillo. En los laterales de la mesa, el Manantero 2021; el Manantero 2020, Francisco Carmona, y el pregonero 2021, Jorge Merino (La Judea), que el año pasado no pudo pronunciarlo. El acto estuvo centrado en la proclamación del Manantero, Medalla de Oro de la Corporación Bíblica de las Parábolas y hermano destacado en las cofradías de la Virgen de los Dolores y Desamparados. Fue miembro de la Escuadra Tabaco de los Romanos .En su breve discurso dijo. "No soy un hombre de palabras, pero para mí es uno de los días más grandes en mi vida, estoy muy orgulloso de sentirme Manantero Ejemplar de mi pueblo", recibiendo una larga ovación del público, en pie.

Esteban Morales tomó la palabra y trasladó a los presentes que "tenemos que vivir esta Semana Santa como hermanos ausentes, este será el reto de este año". Si "somos responsables, pronto volveremos a disfrutar de la Semana Santa, el Ayuntamiento tiene la convicción de que tiene que estar a vuestro lado y por ello nos ponemos a disposición de la Agrupación para hacer más fáciles estos momentos".

El presidente de la Agrupación, Jesús Gálvez, trasladó a los hermanos "ser fuertes, pero retrasar los abrazos". Y manifestó que "será una cuaresma diferente, pero tenemos que honrar a nuestros titulares y así llegaremos a la Semana Santa". El arcipreste, Juan Ropero, apuntó que "en estos momentos en los que quien sostiene la fe es nuestro padre Jesús, os animaría a vivirla en Cristo porque está ahí".

Finalmente, Jorge Merino, el pregonero, dijo en su alocución que "no debemos permitir que estos tiempos nos derriben", por lo que abogó "por la fe, la hermandad y la tradición, recordad que somos pontanos que seguimos amarrados al puente".