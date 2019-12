El claustro del instituto de Baena asegura que las actividades por el 25-N cumplen la normativa

El claustro de profesores del IES Luis Carrillo de Sotomayor de Baena ha asegurado en un comunicado que todas las actividades que se desarrollan en el instituto "están dentro de la normativa", tras la denuncia de unos padres por la participación de su hija en una de las actividades conmemorativas del 25-N.

En un comunicado leído por la jefa de estudios, Antonia Villatoro, en la puerta del centro, el claustro aclara que “ningún profesor del centro ha sido denunciado hasta el momento, sino que ha sido citado como testigo”. Precisamente, el comunicado ha sido leído después el tutor de la alumna cuyos padres han denunciado haya declarado como testigo en el juzgado de Baena.

La jefa de estudios ha recalcado que “las actividades son las normales de cualquier otro centro”. Que el claustro, la dirección del centro y el Ampa apoyan todas las actividades que se realizan y que están dentro de la normativa y en consecuencia “apoyamos todas las actividades que ha realizado este profesor”.

Desde el centro no van a hacer ninguna declaración porque dicen que no tienen conocimiento. Lo que sí han dejado claro es que ha sido por la proyección del vídeo de Ana Orantes. Un vídeo en el que no solo habla de la violencia que ejercía su marido sobre ella, sino también sobre la actitud que tenía con alguna de sus hijas.