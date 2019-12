Un centenar de personas apoyan en Lucena a las limpiadoras de centros educativos en huelga

Un centenar de limpiadoras de centros educativos de la Subbética se han concentrado en Lucena este jueves en protesta por el impago de nóminas por parte de la multinacional Tempo, por lo que están en huelga indefinida desde el pasado 10 de diciembre. En la concentración, Francisco Moro, responsable de CTA Córdoba, ha denunciado la "inacción" del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Moro manifestaba que "los alumnos se suman a la huelga, y los servicios de los colegios están impracticables". Instó a la Junta a "que asuma a los trabajadores de manera momentánea y de forma inmediata en aras del artículo 130.3 de la Ley de Contratos del Estado, que se subroguen y se le abone su trabajo y después, si hay una nueva licitación, asuman a los trabajadores".

Este problema, según Moro, afecta en total a los trabajadores de 12 centros de 7 pueblos de la provincia, más los conservatorios y escuelas de idiomas. En concreto, en la Subbética afecta a Priego, Lucena, Cabra, Luque, Doña Mencía, Benamejí e Iznájar".

Aspecto de una de las clases de un colegio. FOTO: CÓRDOBA

Según Moro, "la Junta de Andalucía ha marcado unos servicios mínimos totalmente injustificados. Por un lado, ordena que se limpien solo los cuartos de baño cada dos días, y por otro obliga a que cada dos días haya una limpiadora en la jornada completa, si solo es para limpiar los cuartos de baño". Apunta que "por otro lado, la empresa Tempo, adjudicataria del servicio, ha desaparecido, no cogen teléfonos, no responden a la llamada de la Junta de Andalucía reiteradamente, no suministran productos de limpieza, etcétera, pero paradójicamente, la Junta de Andalucía, a pesar de la empresa no prestar el servicio, le sigue pagando mensualmente". Moro afirma que "se está recibiendo el respaldo de las directivas de los centros y de las Ampas, e incluso se están suspendiendo los exámenes por considerar la seriedad del problema".

Contenedores en otro centro educativo afectado por la huelga. FOTO: CÓRDOBA

Informan de que la Junta de Andalucía nombra obligatoriamente unos servicios mínimos pero no garantiza que nadie vaya a pagar el trabajo de esos servicios mínimos, es más, cobrarlo será casi imposible. Porque ahora las trabajadoras que están obligadas a hacerlo para no ser despedidas tendrán que demandar a la empresa por impago, en reclamación de cantidad ante el Juzgado de lo Social; los Juzgados de lo Social de Córdoba están fijando este tipo de juicios para el 2022, es decir, más de 2 años de espera, y después ese Juzgado no podrá declarar la insolvencia económica de la empresa Tempo, porque esta estará en concurso de acreedores, en ese concurso los trabajadores no son preferentes, son los acreedores".