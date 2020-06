CCOO exige la readmisión de 9 trabajadores despedidos en la cooperativa Oleícola El Tejar

CCOO ha exigido este martes la readmisión de nueve trabajadores despedidos en la cooperativa Oleícola El Tejar, en donde el sindicato ostenta la mayoría de la representación sindical. Estos trabajadores corresponden a los centros de Baena (3), Palenciana (4), El Tejar (1) y Marchena (1). El pasado viernes, responsables del Sindicato Provincial de Industria, encabezados por su secretario general, Agustín Jiménez, y acompañados por la secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, mantuvieron una reunión con todos los representantes del sindicato en la empresa para abordar la situación generada por la negativa a aceptar la rebaja salarial del 10% que pretende imponer la dirección de la empresa.

Para Jiménez, esta rebaja salarial “responde más a una decisión política de cara a los socios que a una necesidad para la viabilidad de la cooperativa y trata de disimular una gestión no muy brillante porque no se entiende que se proponga esta rebaja cuando se ha firmado el convenio colectivo recientemente con una subida salarial del 2%”.

Por otro lado, el responsable sindical admitió que “estamos bastante preocupados por la falta de capacidad para la futura campaña, que se prevé bastante importante, ya que en la última campaña de la aceituna hubo almazaras que pararon la recolección debido al exceso de alperujo debido al cultivo superintensivo del olivar y las favorables condiciones meteorológicas, y más en un clima de conflicto social con la dirección de cooperativa puesto que, llegado el momento, no se descartarían movilizaciones en plena campaña en defensa de los intereses de los trabajadores”.

“No entendemos que una cooperativa que tiene carácter social mantenga unas políticas en contra de la representación legal de los trabajadores, incumpliendo la normativa vigente en varias materias –convenio colectivo, categorías laborales, salud laboral, plan de igualdad, etc- que no dudaremos en denunciar ante la Inspección de Trabajo así como ante la justicia, puesto que no tiene interés de hablar y dialogar absolutamente nada, como están demostrando con su negativa constante a los numerosas solicitudes de reunión realizadas por los representantes de CCOO ante la dirección de la cooperativa”, señaló Jiménez.

Desde CCOO se insiste en la necesidad de que la dirección y la representación sindical se sienten a resolver las dificultades producidas por la crisis del covid-19, pero no acepta “una decisión unilateral de la dirección de la cooperativa y más siendo una cooperativa que se supone que tiene por objeto precisamente este principio de igualdad y equidad entre socios, que es el que marca el funcionamiento de una cooperativa”, remarca el secretario de Industria.

Por último, CCOO advierte que si no se readmite a los trabajadores y trabajadoras despedidos se tomarán todas las acciones legales en defensa de los intereses de las personas trabajadoras e invita a la dirección de Oleícola El Tejar a que cambie la "actitud de confrontación" con los representantes sindicales y “trabajemos todos juntos por un plan industrial de futuro, pero abordando los problemas reales y no escondiéndolos con cortinas de humo, creando un clima de confrontación que no beneficia ni a cooperativistas ni a la plantilla”, concluye Agustín Jiménez.