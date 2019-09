Carlos Right pronuncia hoy el pregón de la Feria

El cantante Carlos Right pronuncia esta noche el pregón de las Ferias y Fiestas de Pedroche en honor de Piedrasantas. El acto tiene como escenario el balcón del Consistorio, en la Plaza de las Siete Villas. Carlos Ruiz Arévalo, conocido en el mundo artístico como Carlos Right, participó en la última edición de Operación Triunfo y actualmente está de gira por diversos puntos de España. El cantante procede de Pedroche por línea materna y su familia no ha perdido nunca el contacto con su pueblo, a pesar de haber emigrado a Cataluña hace ya muchos años. El artista ha visitado el pueblo de su madre con frecuencia, especialmente durante las vacaciones de verano.

Carlos Right ha señalado al respecto que le «hace especial ilusión» ser el pregonero de Pedroche.