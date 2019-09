La campaña citrícola se espera más corta pero con mejores precios

Los profesionales del sector citrícola barajan como aspectos positivos para la inminente campaña 2019-2020 que no va a existir una sobreproducción a nivel nacional. El presidente de la asociación Palmanaranja, Antonio Carmona, señala que «hay que ser optimistas, a nivel general en España hay una reducción de kilos con respecto al año pasado. Que no exista sobreproducción favorece a los precios». Carmona precisa que aún no se conoce el aforo previsto para Andalucía y que el sector también está pendiente de los mercados, de la entrada de fruta de Sudáfrica y de la lluvia, subrayando que «estamos en alerta de presequía».

Para Carmona, un condicionante a tener muy en cuenta con la entrada de fruta de países sudafricanos es la detección de focos de plaga de mancha negra en Sudáfrica. Explica que, según las informaciones recibidas, en agosto se alertó de la llegada de envíos infestados de mancha negra y otras plagas a puertos europeos, y añade que «según otras informaciones que nos van llegando, ya han aparecido 9 detecciones de mancha negra en cítricos sudafricanos». Apunta que la normativa europea recoge que con cinco detecciones se cierra la entrada del producto.

Por otro lado, en cuanto a la situación declarada de alerta por presequía, el presidente de la interprofesional recuerda que la dotación de esta última campaña para los cítricos ha sido de 5.500 metros cúbicos.

La asociación profesional citrícola Palmanaranja tiene fijada una asamblea para valorar la campaña anterior, calificada por su presidente como «la tormenta perfecta», y analizar la campaña actual. Carmona dice que «tenemos que ser optimistas, peor que la anterior no puede ser, nos falta aún mucha información».

Aunque Carmona lanza un mensaje de tranquilidad, se dirige al agricultor, el gran perjudicado ante la escasa rentabilidad, manifestando que «hay que guardar la calma para conseguir buenos precios, para que no se especule con la falta de liquidez provocada en el 2018-2019».

Entre la información que espera Palmanaranja vuelve a aparecer la producción de naranja sudafricana en Europa, un dato que será fiable a principios de octubre.

Otro de los mensajes que se lanzan desde la interprofesional es la necesidad de la unión de los diferentes agentes. Actualmente en Palma del Río ya operan cuatro organización de productores de Frutas y Hortalizas, (OPFH) -Guadex, Sunarán, Las Huertas y la Cooperativa Agrícola de Regantes-. Antonio Carmona plantea que «ante una gran distribución cada vez más unida, con gran dimensión, existe la necesidad real de unirse para alcanzar objetivos de rentabilidad y ser más competitivos en los mercados».