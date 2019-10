Las bodas por lo civil crecen un 28% en la última década en Córdoba

Hasta no hace mucho tiempo, en nuestro país la pareja que se casaba por la Iglesia católica lo hacía para toda la vida, con la creencia que el amor que les unía era eterno. En una Democracia aconfesional NO cabe tales imposiciones. Y más cuando la parejas NO duran ya lo que antes duraban, precisamente por ese trámite de NO poder recuperar sa libertad, salvo pagar caro la anulación de tal enlace. El matrimonio es un sacramento, es decir una práctica de la Iglesia y NO de Dios o de Jesucristo. Por tanto, si el Vaticano decide de cambiarlo y poner reglas menos estrictas sería una revolución, lo mismo que si decide que los sacerdotes pueden ser mujeres y que pueden contraer matrimonio. Queda que muchas personas No superan de manera adecuada que un enlace se "rompa" o que tal amor "muera". Eso puede crear una neurosis y ser un problema añadido. Por ello, la sociedad debe seguir fomentando el desarrollo y evolución posible de un enlace en una pareja y NO hacerles creer que eso que les une es "eterno".