Balduino Cano: «La venta on line es un enemigo, los costos no son los mismos»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-En mi sector, muebles y electrodomésticos, que incluye aire acondicionado, no ha sido tan duro, creo que fue más duro en la crisis financiera del 2008. Creemos que depende de los distintos sectores. En nuestro caso, los ciudadanos han destinado su ahorro, por ejemplo el de vacaciones, ha hacer más confortable sus viviendas, sus hogares, en este tiempo de crisis sanitaria. Pero está claro que no podemos obviar otros sectores económicos, como el de la hostelería, que se está viendo muy perjudicado. El primer mes de confinamiento fue muy duro, la gente estaba muy asustada y la incertidumbre fue muy perjudicial para mantener la facturación y hacer frente a nuestros pagos. Pero, como ya he dicho, la gente ha gastado el dinero de sus vacaciones en sus casas. Además, también existe miedo a ir a los centros comerciales y se opta por el comercio de cercanía.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

-La venta on line es un enemigo. Son grandes plataformas, grandes estructuras que trabajan con otros precios, quitan intermediarios, no competimos con los mismos costos que este tipo de venta. Los márgenes no son los mismos. Intentamos actualizar nuestra página web e informar a la clientela, pero nos enfrentamos a los gastos del transporte. Sin duda alguna, el poder adquisitivo es menor, hay muchas familias que no pueden consumir como antes.

-¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

-La cercanía es el poder frente a la venta on line, los beneficios del servicio post venta y el asesoramiento genera confianza. Se debería crear una plataforma on line fuerte, con un servicio de técnicos para que este instrumento sea eficaz y pueda abaratar costes, como el del transporte. También habría que apostar por campañas publicitarias para consumir en Palma. Es necesario crear empleo, pero apoyar al tejido comercial se traduce en el mantenimiento de puestos de trabajo. Nuestra firma es familiar, somos tres hermanos, ocho trabajadores. Por otro lado, creemos necesario que desde todas las administraciones se establezcan bonificaciones fiscales y ayudas al mantenimiento del empleo.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

- El mantenimiento de la estructura de tiendas de cercanía se proyecta en el empleo; además, si hay un problema lo vamos a resolver porque el objetivo es mantener el cliente. Palma es centro comercial en la comarca y se traduce en la economía de la ciudad.