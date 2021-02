El Ayuntamiento de Villaviciosa podrá arreglar la casa-cuartel de la Guardia Civil

El Ministerio del Interior ha encomendado al Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba la gestión de la ejecución de obras de rehabilitación y reforma de la casa-cuartel de la Guardia Civil, de titularidad estatal, radicada en el municipio, que data de 1940, en el marco del programa de fomento de empleo agrario, las cuales deberán hacerse con cargo a los recursos propios del Ayuntamiento, sin que se genere ningún gasto ordinario ni extraordinario para el Ministerio del Interior.

El BOE publica este viernes la resolución del convenio por el que se formaliza esta encomienda, firmado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la alcaldesa de Villaviciosa, Gema Elena González Nevado. La regidora dijo a este periódico que este convenio le facilita poder pedir ayudas, dentro de una línea del Profea específica para ello, y así poder realizar mejoras en la casa cuartel, «que no está muy mal, pero necesita algunas obras, tal como nos han pedido, y no íbamos a perder ese dinero». En principio, hasta que no salga la convocatoria y se solicite la ayuda no está previsto la licitación de la obra que, entre otras cosas, incluiría transformar unos espacios para vestuarios.

En el convenio se dice que el Ministerio del Interior (Guardia Civil) asume la obligación de facilitar al Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba toda la colaboración, apoyo y asistencia que sea precisa para la mejor realización de la encomienda de gestión objeto del presente convenio, así como el asesoramiento y la asistencia necesaria para realizar las actividades que se le encomiendan, colaborando en todas aquellas cuestiones que le sean solicitadas por el Ayuntamiento.

El Ministerio del Interior dará conformidad, en su caso, a la redacción de los proyectos, facilitando los requisitos básicos de los mismos bajo el punto de vista de la función a desarrollar y del control y vigilancia de las obras, ostentando las facultades de supervisión, de aprobación y de inspección de las obras.

Esta encomienda no generará, en ningún caso, vínculo contractual o laboral alguno entre la Guardia Civil y las personas que lleven a cabo la ejecución de los trabajos objeto de la encomienda.