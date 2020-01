El Ayuntamiento retoma el servicio de ludoteca para niños de 3 a 12 años

El Ayuntamiento de Montilla abrió ayer el plazo de inscripción para la segunda fase del servicio municipal de ludoteca, que prestará los días 27 de febrero y 2 de marzo, así como del 6 al 8 de abril y el 13 de abril.

La iniciativa está dirigida a «favorecer la conciliación laboral en días no lectivos a familias con hijos de 3 a 12 años de edad», según explicó la concejala de Juventud e Infancia, Alicia Galisteo, quien confirmó que las inscripciones podrán realizarse de manera presencial en el Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio o de forma telemática hasta el próximo 17 de febrero. Asimismo, la edil señaló que, a diferencia de lo que venía sucediendo en ediciones anteriores, la gestión del servicio dependerá a partir de ahora de la Concejalía de Juventud y no de la de Mujer «porque, de esa forma, no se traslada el mensaje de que la conciliación solo concierne a las madres».

El servicio municipal de Ludoteca, que contará con un centenar de plazas, se prestará en los colegios Vicente Aleixandre y Beato Juan de Ávila, y estará dirigido por la empresa local Eureka.

El programa tiene carácter gratuito y, en esta ocasión, tendrá un horario de nueve de la mañana a dos de la tarde.