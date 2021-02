El Ayuntamiento de Puente Genil consultará con Adif las alternativas para conectar la Vía Verde con el casco urbano

Uno de los proyectos que prepara el Ayuntamiento de Puente Genil es el trazado que una el casco urbano con la vía verde en Campo Real, una cuestión que fue ampliamente debatido en el último pleno del mes de enero. José Antonio Gómez, concejal de Deportes y Seguridad Ciudadana, sigue estudiando la mejor fórmula para su conexión, pese a la “falta de consenso en el grupo popular”, es una acción que se está estudiando.

Gómez asegura que es “una necesidad”, un proyecto que deben llevar a cabo y declara que “acabamos de firmar el convenio para poner en valor esa estación en Campo Real”, lo que permitirá crear un foco de interés turístico en el municipio “como lo ha sido en otras localidades de nuestro entorno”. El concejal explicó que seguirán negociando con los clubes deportivos de la localidad y a “trabajar para que esa sea la mejor opción” para conseguir el consenso. Además, expuso que buscarán alternativas “no solo de trazado si no también económicas y vamos a pedir ayudas porque un proyecto como ese, no es un proyecto barato”.

En cuanto al acuerdo con Adif, aclaró que supondría muchas condiciones para una seguridad plena, y estas, a su vez, suponen un coste. “Habrá que buscar la financiación para ese proyecto, ver cómo se encaja en el presupuesto y cómo lo podemos desarrollar desde el Ayuntamiento si no hay otras entidades que nos echen una mano”, señaló.

Así, dijo que se ha solicitado la información sobre el acuerdo a Adif para conocer estas condiciones, y señaló que, por su parte, el alcalde hablará con los técnicos de la Diputación de Córdoba “para que se pusieran a trabajar y ver las posibilidades que hay”. “Estamos dando pasos imprescindibles y necesarios para tener conocimiento real de todas las posibilidades de trazado y económicas”, concluyó.

El propio Gómez habló con varios clubes deportivos "que estuvieron presentes en esa reunión y no había consenso en esa opción del PP, y he tenido la oportunidad de volver a hablar a posteriori, e incluso antiguos concejales de IU y del PP no tenían tampoco claro que esa fuese la mejor opción, por lo tanto, no había unanimidad”.