El Ayuntamiento de Pozoblanco tiene 12,15 millones de remanente y rebaja la deuda un 30%

Precedido por un acto de repulsa y un minuto de silencio por las mujeres asesinadas en diciembre y enero en España, el Pleno ordinario del mes de enero de Pozoblanco, que también comenzó con un minuto de silencio por los fallecidos por coronavirus y unas palabras de apoyo a los ciudadanos por la situación que se está viviendo a causa de esta pandemia, aprobó de manera definitiva la cuenta general del 2019. Todos los partidos mantuvieron la misma postura y voto que en anteriores sesiones en esta materia. El PP votó a favor mientras PSOE, Cs e IU lo hicieron en contra. La cuenta refleja «un balance presupuestario de 12,15 millones de euros de remanentes totales y una deuda rebajada en un 30% el año pasado.

A continuación se acordó de manera urgente incluir un expediente que estaba fuera del orden del día, para aprobar de forma expresa el Plan de Impulso Digital y Sostenible de la provincia de Córdoba, como exige la Junta de Andalucía, aunque ya el Ayuntamiento de Pozoblanco hubiera aprobado hace unos meses participar en este plan.

En el capítulo de ruegos y preguntas destacó la presentación de un certificado médico por parte del alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, justificando que a 20 de enero el primer edil no se había vacunado contra coronavirus al no pertencer a niguno de los grupos a los que en estos momentos está indicada la vacuna, respondiendo así a una pregunta del portavoz de IU, Miguel Calero. La alta incidencia del coronavirus en Pozoblanco también se abordó en este capítulo. Así, en su intervención, Pedro Calero, portavoz de Ciudadanos, pidió utilizar todos los mecanismos municipales para bajar la incidencia de contagios por coronavirus en la localidad, mientras que IU pidió convenios con la Junta y la empresa correspondiente para realizar cribados específicos a alumnos de centros educativos y a las personas mayores que reciben el servicio de ayuda a domicilio. Por su parte, el alcalde informó de que esta semana ya se han entregado los filtros HEPA a los centros escolares de Pozoblanco.

Devolución de una subvención

Por otra parte, a preguntas de IU e PSOE, el alcalde reconoció que el Ayuntamiento había tenido que devolver a la Diputación unos 27.000 euros más 2.000 euros de intereses de una subvención total de 127.000 euros destinada a la obra de mejora del entorno del Risquillo por no estar suficientemente justificada la actuación, circunstancia de la que Cabello responsabilizó a los departamentos de Subvenciones y Urbanismo por no solicitar la prórroga de la obra a tiempo. Para Cabello, si no se ha tenido que devolver toda la subvención ha sido por su gestión ante la Diputación.