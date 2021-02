El Ayuntamiento de Palma del Río creará una línea de ayuda a las empresas para gastos corrientes

La activación del nivel 4 grado 2 en Palma del Río por parte del Gobierno andaluz en la lucha contra el coronavirus, tras superar los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, ha conllevado al cierre del comercio no esencial y el escenario económico que deja la pandemia ha llevado al Ayuntamiento y a la asociación de empresarios Empa a establecer líneas de ayudas, una estrategia en la que la administración local aporta 200.000 euros.

Coronavirus en Córdoba | Últimas noticias en directo

La alcaldesa, Esperanza Caro de la Barrera, destaca que son medidas recogidas en el presupuesto municipal para este 2021, precisando que ya se contempla la congelación de impuesto y la derogación de la tasa de veladores para la hostelería. En cuanto a las medidas, detalla la primera edil la puesta en marcha de una nueva convocatoria para sufragar gastos derivados de medidas de seguridad frente al covid (esta línea asciende a 30.000 euros). Por otro lado, anuncia la puesta en circulación de los llamados "bonos de comercio", con una aportación municipal de 20.000 euros a través de la delegación municipal de Desarrollo Económico y que se va a articular a través de Empa mediante el convenio anual entre la institución y la entidad empresarial.

Por otro lado, como novedad se recoge una partida de 140.000 euros. Por un lado, 100.000 euros para el apoyo al mantenimiento de la actividad, una convocatoria que aún hay que diseñar, según ha explicado la alcaldesa. Por otro lado, 40.000 euros se destinan a ayudas a la modernización empresarial, una línea que lleva desarrollando el Ayuntamiento desde hace años con un máximo de 1.500 euros por iniciativa empresarial.

La activación el pasado día 27 de enero del nivel 4 grado 2, en algunos establecimientos comerciales han aparecido carteles en los que puede leerse que "no cierro, me cierran. Nos obligan a la ruina absoluta, a mí, a ti, a vosotros, a ellos, a todos. Cerrando, dejándome, dejándonos sin trabajo, sin vida, arruinando el negocio, la supervivencia, el pan, la vida. Que no os engañen, son unos sinvergüenzas". En otros carteles se reivindican ayudas a las diferentes administraciones.

Grito de auxilio de los afectados

Establecimientos considerados no esenciales en esta medida de lucha contra el coronavirus señalan que "estamos ante una situación alarmante, con un nivel de contagios que asusta", pero al mismo tiempo expresan que la lista de los que se entienden esenciales es tan extensa que prácticamente abarca toda la actividad comercial, industrial y profesional menos el comercio textil, zapatería y poco más, y la hostelería". Así lo ha manifestado en su perfil social la firma Inma Ruano Moda y Complementos, desde donde se pone de manifiesto el esfuerzo que ha realizado en medidas de prevención y protección en su establecimiento.

Uno de los comercios afectados por el cierre al ser considerad actividad no esencial. FOTO:E. MANZANO

Desde la hostelería, Bar El Guerra, en el Paseo Alfonso XIII, tras adoptar la decisión de no cerrar durante el resto del año, es habitual el cierre de este establecimiento hostelero desde noviembre hasta Carnaval, y se preguntan ante este cierre "¿qué es esencial?, detrás de un negocio de hostelería hay muchas familias, panadería, pescadería, verduras, carnicería, distribuidora de bebidas, hielo". Al mismo tiempo, subrayan el plano laboral, y dicen que "somos una empresa familiar, 2 familias con 4 personas, hemos mantenido 2 camareros y los 4 autónomos".

Por otro lado, a petición de la hostelería del Paseo Alfonso XIII, Caro de la Barrera explica que se va a elevar al Pleno de este mes la propuesta de ampliar el espacio de ocupación de los veladores, que permite mantener la distancia de seguridad. Una medida que ya se puso en marcha el pasado verano.