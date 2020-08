El Ayuntamiento de Lucena acomete la limpieza de zonas degradadas

El Ayuntamiento de Lucena, a través del área de Servicios Operativos a cuyo frente está el concejal , César del Espino, está acometiendo la limpieza de distintos espacios degradados por la suciedad en el entorno. Del Espino ha señalado que “estos trabajos de limpieza que se están acometiendo se irán desarrollando por zonas y tramos , una vez se ha controlado la zona centro de la ciudad, que es el que más limpieza requiere por el lógico transito de los ciudadanos".

El concejal apunta que “se han programado las zonas de extrarradios en las que se irán acometiendo estos trabajo de limpieza más profunda”, que son consecuencia del tiempo en que nos desenvolvemos durante estos meses como consecuencia de la pandemia del covid-19. En la mañana de ayer se iniciaban los trabajos de desbroce en la avenida de Los Poleares, una zona de mucho transito ciudadano donde la maleza de hierbas estaba presente a pie de la calzada y arboleda de que se ubica en su entorno.

Refuerzo de personal

César del Espino, ha acusado este jueves al Partido Popular de exagerar sobre la suciedad que existe en Lucena, indicando que “la ciudad no está tan sucia como quieren hacer ver los grupos políticos”. No obstante, Del Espino ha anunciado que a lo largo de las próximas semanas se reforzará el servicio de limpieza y se cubrirán las vacaciones de los operarios a través de contrataciones financiadas con los distintos planes de empleo hasta un total de 16 personas para limpieza viaria, algunas de ellas estarán hasta el 31 de diciembre. Apuntaba que la plantilla de operarios de limpieza del Ayuntamiento es de 20 personas, por lo que el refuerzo supondría, casi doblar los efectivos.

De esta manera se responde a las denuncias realizadas desde el Partido Popular en un comunicado en el pasado Pleno, en que su portavoz, Francisco Aguilar denunciaba la situación de abandono de los jardines municipales y la suciedad acumulada en las distintas calles y barrios de la ciudad. El portavoz popular señalaba que “esta situación no es novedosa y lleva siendo reivindicación de los ciudadanos de Lucena desde hace años sin encontrar solución ni respuesta a este grave problema”. Este grupo apuntaba que “el PP ha sido siempre sensible con esta situación y ya en el Pleno celebrado en septiembre del año 2018, proponía un plan de choque y la contratación de una empresa de servicios que acometiera estas labores que tanto están dañando la imagen de nuestra ciudad, propuesta que no fue receptiva por parte del equipo de gobierno socialista que la trasladó a la Comisión de Obras, donde acabó diluyéndose”.