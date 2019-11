El Ayuntamiento hará urbanizables dos zonas industriales de la periferia

La concejalía de Urbanismo elevará al Pleno municipal para su aprobación la revisión parcial del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para la incorporación al sistema urbano de dos asentamientos urbanísticos de Lucena identificados en suelo no urbanizable y el reconocimiento como hábitat rural diseminado de la zona conocida como Huertas del Duque en Jauja.

En Lucena, este cambio de clasificación del suelo, de no urbanizable pasaría a urbanizable, afectará a las zonas de Las Peñuelas y al nudo industrial Lucena Sur junto la N-331, junto a la rotonda de la entrada sur de la Autovía Córdoba Málaga, dos espacios ocupados fundamentalmente por construcciones industriales, si bien en el primero de los emplazamientos también se reconoce como tal el suelo de carácter residencial existente.

Esta innovación, lo que consigue en el caso de las Peñuelas y la N-331 es reconocer una realidad irregular, cuando no directamente ilegal, e intenta abrir la posibilidad a que se pueda regularizar o legalizar esta situación. A partir de ahí, los propietarios podrán redactar sus planes parciales y ejecutar por fases sus unidades de ejecución. «Este proceso no está exento de dificultad, pero al menos se les proporciona una salida legal a su situación, algo que hasta este momento no existía», ha explicado el arquitecto César del Espino, concejal de Urbanismo .

En cuanto a Jauja, esta innovación del PGOU afectará al espacio residencial Huertas del Duque, actualmente clasificado como suelo no urbanizable de especial protección en las inmediaciones del río Genil, fuera de la zona inundable, un espacio al que se le pretende dar seguridad jurídica mediante la figura del hábitat rural diseminado.