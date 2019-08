El Ayuntamiento encargará un estudio externo sobre la Cueva del Ángel

El Ayuntamiento de Lucena ha decidido encargar «a un agente externo un informe sobre las actuaciones que la Fundación Cueva del Ángel está acometiendo en el yacimiento arqueológico lucentino ante la negativa de la Junta de Andalucía a otorgar la autorización para la excavación pertinente, argumentando errores en la memoria y deficiencias en los métodos de investigación sobre las actuaciones realizadas». Así lo ha declarado el alcalde, Juan Pérez, después de la visita que esta semana ha realizado a Sevilla acompañado por una comisión de los portavoces municipales de los distintos grupos políticos representados en el Ayuntamiento.

El encuentro con la directora general de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Mar Sánchez; la delegada provincial de Cultura, Cristina Casanueva, y técnicos de la Junta, se ha producido tras darse a conocer la desestimación y no autorización de la excavación de la Cueva del Ángel para este verano. A partir de ahora, según ha indicado Pérez, «se pretende mantener una nueva reunión con los portavoces políticos con el objeto de acordar un plan de acción que pasaría por solicitar un informe externo, con el objetivo final de poner en valor y hacer prevalecer el interés de este yacimiento», que, según Pérez, «la propia Junta califica en importancia comparable con Atapuerca». El alcalde apunta que «el informe servirá para comprobar si el trabajo se está haciendo con rigurosidad y para poder acceder a la demandada autorización de excavación».

Por otro lado, Juan Pérez anuncia que se llevará a cabo un estudio arqueológico preventivo para que se garanticen las condiciones de seguridad necesarias para poder trabajar cuanto antes en la covacha del yacimiento arqueológico.

SOLICITADO EN ABRIL / A mediados del pasado mes de julio, la Junta de Andalucía, a través de la Comisión Técnica de Valoración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, desestimó la excavación propuesta para este verano en la Cueva del Ángel, que fue solicitada y documentada en más de 800 folios a través de la Fundación Instituto de Investigación de la Prehistoria y Evolución Humana de la Cueva del Ángel, a primeros del mes de abril.

A la espera de recibir las conclusiones sobre las deficiencias en la memoria, el director de la excavación y presidente de la Fundación, Cecilio Barroso, señalaba tras conocer la noticia que desde la Junta pretenden que este proyecto no continúe, y manifestó que «todo son inconvenientes, y considero que soy una persona muy respetada a nivel científico, que he publicado en las mejores revistas del mundo y que me conoce todo el mundo fuera de este país».

El Ayuntamiento lucentino, con el informe externo, pretende depurar responsabilidades y conocer con fiabilidad si el problema de la negativa está en el trabajo y la memoria que se presentó en abril o en discrepancias con la Junta de Andalucía.