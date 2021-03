El Ayuntamiento cierra la compra de la finca Masatrigo, lugar de origen de Fuente Obejuna

Fuente Obejuna ha acogido este martes el acto de la presentación oficial de la adquisición de los terrenos de Masatrigo, enclave donde se sitúan los restos de la ciudad romana de Mellaria. La jornada ha comenzado con el desplazamiento de las autoridades a la zona donde la alcaldesa, Silvia Mellado, ha destacado “la buena disposición y la implicación de las distintas autoridades que han querido implicarse en este proyecto”, destacando que “no ha sido fácil estar hoy aquí, ha sido una labor de años pero gracias a las personas que hemos estado luchando por este proyecto donde su director, el profesor Antonio Monterroso, ha sido un pilar fundamental, junto a la Universidad de Córdoba y también la familia Pulgarín Romero – propietarios de los terrenos -, a los que quiero agradecer su buena voluntad”, debido a que “a pesar de no tener la voluntad de desprenderse de estas tierras por motivos sentimentales, han visto a bien, por un proyecto muy importante para el municipio, que esto se llevara a cabo”. A continuación, el cronista de la Villa, Manuel Gahete, realizó un recorrido histórico acerca de Mellaria, destacando su riqueza minera, su situación estratégica entre las provincias de Córdoba y Badajoz. Tras su intervención se descubrió una placa conmemorativa que se instalará en el lugar.

Más tarde, el director de Ager Mellariensis, Antonio Monterroso – que subrayó el consenso entre todas las administraciones en torno a este yacimiento -, recordó, ya en el Palacete Modernista, todos los pasos dados desde 2012, hasta la firma de las escrituras de venta, que tuvo lugar el 3 de diciembre del pasado año, recordando la firma en 2014 de un convenio con el Ayuntamiento mellariense, la “refundación” que se llevó a cabo con Mellaria Restituta, el resultado de las investigaciones tras emplear novedosos sistema de detección y testando en dos hectáreas o la primera apertura al público, encuadrado en el programa Kalendas, de la UCO. Monterroso destacó la importancia de que los estudios llevados a cabo tuvieran carácter predictivo, que asegura la existencia de los restos.

Tras la firma, del convenio de investigación entre el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba para la promoción y el fomento de investigación del “sitio arqueológico ciudad romana de Mellaria” su rector, José Carlos Gómez manifestó que “el compromiso de la UCO con Mellaria está patente desde que comenzamos a trabajar, en el año 2012”. El rector subrayó el compromiso de la Universidad con el Guadiato, de cara a la revitalización de la economía, empleando la investigación y la transferencia del conocimiento”. Gómez Villamandos también quiso reconocer “la labor de Antonio Monterroso” e incluso se ofreció para ser “voluntario de pico, pala y pincel”.

Otro acuerdo fue el rubricado entre la alcaldesa, Silvia Mellado y el presidente de Diputación, Antonio Ruiz, para el desarrollo “del estudio de factibilidad y puesta en valor del trazado de la vía romana Corduva-Mellaria”. En este sentido y tras dar las gracias a la alcaldesa “por empujar a todas las instituciones en la misma dirección”, así como a la familia “Pulgarín Romero por desprenderse de una parte emotiva de su familia”, el presidente dijo que “necesitamos proyectos transversales que identifiquen al territorio, con un toque de excelencia, exclusividad y que apoyen el desarrollo de la provincia y lo tenemos aquí, en Mellaria”, desglosando que se trata de estudiar la viabilidad de la vía romana que unía Córdoba con Mellaria, que conectaba luego con Mérida. Concretamente, se trata de la unión de los municipios cordobeses del Guadiato, a través de sus restos arqueológicos, en el que se practicaría senderismo. No olvidó Antonio Ruiz el auge de actividades de senderismo “que han venido para quedarse”.

Por su parte el delegado de la Junta, Antonio Repullo, felicitó a la portavoz del PP y ex alcaldesa, Isabel Cabezas “porque también ha formado parte de este proyecto”, reiterando la cooperación de todas las instituciones en el mismo. Repullo también manifestó que “la Junta incorpora una partida en los presupuestos de 2021 para los trabajos de la comisión de trabajo”. Finalmente, la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, dijo que “yo, siempre he identificado a Fuente Obejuna con la Cultura”, exclamando que “qué mejor sitio, para ir todos a una, que Fuente Obejuna”. Valenzuela destacó el hecho de que “es importante hacer hablar al patrimonio arqueológico, que es más difícil que otros”, añadiendo que en Mellaria “probablemente, tengamos un teatro y a lo mejor, algún día, las representaciones podrán ser ahí”. La subdelegada subrayó varios de los valores culturales de Fuente Obejuna, para finalizar “hoy me habéis devuelto la cultura, me habéis hecho la mujer más feliz del mundo”.