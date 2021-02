El Ayuntamiento de Cabra vuelve a reclamar una escuela universitaria de enfermería

El Pleno del Ayuntamiento de Cabra, al igual que ya hiciera por unanimidad en el año 2003 demandando una escuela universitaria de enfermería, aprobó en la noche de este lunes una moción del PSOE con el respaldo de todos los grupos, para retomar de nuevo las gestiones tanto ante la Universidad de Córdoba (UCO) como ante la Junta de Andalucía para ubicar en la ciudad una escuela universitaria de Ciencias de la Salud y realizar con el Servicio Andaluz de Salud un estudio de viabilidad para hacerlo posible.

Una petición que se desea tenga buen fin, como se puso de manifiesto por parte de la Corporación, tras informar el primer edil, Fernando Priego, de que esta cuestión no había caído en el olvido y para lo que se han mantenido conversaciones tanto con la Administración autonómica como con los responsables de varias universidades, la UCO y Loyola Andalucía, no sin antes recordar que a pesar de contar con el respaldo de los socialistas a nivel local y del PSOE provincial con un respaldo unánime a una iniciativa que se llevó a la Corporación provincial en el año 2007, fue el grupo parlamentario socialista andaluz el que votó en contra de una proposición no de ley de los populares en ese mismo año.

Ahora, señalaba por su parte el portavoz socialista, Antonio J. Caballero, esta reclamación viene motivada por las consecuencias de la pandemia del covid-19, al dejar al descubierto la necesidad y el déficit de profesionales y existir una sensibilización social, política y estratégica de disponer de mayor número de plazas de alumnos de enfermería a nivel nacional. Por ello, esperan contar también ahora con el apoyo del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, como lo hizo en aquellos años desde su responsabilidad como presidente del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba y como senador.

Nuevos ciclos formativos

Por otra parte, también se aprobó una moción del PP instando a la delegación territorial de Educación de la Junta de Andalucía a que conceda en la modalidad dual al IES Felipe Solís la implantación del ciclo formativo de grado superior de Educación Infantil y al IES Dionisio Alcalá Galiano otro de grado medio de técnico en Elaboración de Productos Alimentarios.

La segunda moción popular, que fue aprobada con el apoyo Ciudadanos (Cs), la abstención de Unidad Vecinal Egabrense (UVE) y el voto en contra del PSOE, fue la de exigir al Gobierno central negociar los cambios en la Política Agraria Común (PAC) con los sectores afectados como son los agricultores y ganaderos, negociando y acordando con las comunidades autónomas todos los cambios que se propongan en la PAC con carácter previo al inicio de su tramitación al mismo tiempo que eliminar del Real Decreto todas aquellas cuestiones que no se corresponden con las estrictas exigencias de la Comisión Europea para el 2021 y el 2022 respeto a la nueva PAC.

Edificaciones irregulares

En otro orden de cosas, se aprobó la ordenanza reguladora del procedimiento para el reconocimiento de la situación de asimilado fuera de ordenación o asimilado al régimen de edificaciones con licencias urbanísticas de edificaciones en suelo urbano, urbanizable y no urbanizable y que de acuerdo con la normativa andaluza se puedan solucionar algunos problemas individuales y colectivos a muchas de esas construcciones realizadas al margen de la legalidad urbanística, posibilitando, entre otros, el acceso a muchos servicios e infraestructuras y la protección del medio ambiente, como apuntaba el delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Vergillos.

Otras cuestiones que salieron adelante en el pleno fueron dos mociones de UVE, una primera solicitando la redacción de un reglamento para el Programa Municipal de Voluntariado y una segunda, pidiendo la integración de la Policía Local en el sistema Viogen, de seguimiento integral en los casos de violencia de género, ya a punto de materializarse tras las gestiones realizadas en los últimos meses, como afirmó el delegado municipal de Seguridad y Tráfico, Guillermo González.

Cese de cargos públicos vacunados

Otras mociones respaldadas fueron las dos presentadas por Cs. Una, manifestado la necesidad asumir por parte de todos los grupos municipales el compromiso ético de pedir la dimisión o cese de manera inmediata a cualquier cargo público o persona con responsabilidad, que se salte el plan de vacunación covid o que incumpla el protocolo de vacunación establecido en provecho propio o beneficiándose de su posición. Y otra, instando al Ministerio de Consumo a la modificación del etiquetado Nutri-Score para la mejora de la calificación del aceite de oliva por una nota acorde a los beneficios científicamente demostrados.

Por último, y con motivo de la celebración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, se aprobó la moción conjunta de todos los grupos municipales por la que se ratificaba el compromiso del Consistorio con la igualdad de género para seguir desarrollando y apoyando actuaciones en la promoción de la igualdad y contra la violencia de género.