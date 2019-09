El Ayuntamiento de Cabra decreta 24 horas de luto oficial

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha mostrado en nombre de la Corporación municipal y de todos los egabrenses “nuestra consternación y dolor los tremendamente dolorosos hechos ocurridos esta madrugada” y trasladó su apoyo a las familias de las víctimas de este crimen, así como deseó una pronta recuperación a la mujer herida.

Tras relatar los hechos ocurridos y publicados por este periódico, Priego ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad al conjunto de la población ante este hecho “que aunque gravísimo no deja de ser puntual”.

Además ha indicado el regidor egabrense que “un zeta de la Policía Nacional patrulló unos 30 minutos antes de los hechos sin detectar ninguna anomalía por la zona” y ha trasladado todo el apoyo municipal a las fuerzas de seguridad del Estado y Policía Local en la confianza de que ya están poniendo todos los medios humanos y materiales para dar con los responsables de los hechos”.

Ha indicado el alcalde de Cabra que “la autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones y mantiene abiertas varias líneas de investigación”.

Además, Fernando Priego ha anunciado que la junta de portavoces ha acordado decretar luto oficial en la ciudad desde las 12.00 horas de hoy hasta las 12.00 de mañana sábado y convocar una concentración de repulsa a las puertas del Ayuntamiento.

Por último, el alcalde llamó a los vecinos a no tener en consideración ninguna noticia que no sea oficial y no se difunda por las redes, porque “pueden causar daños a terceros”.

La junta de portavoces del Ayuntamiento de Cabra, con el alcalde al frente. Foto: JOSÉ MORENO