El Ayuntamiento de Aguilar retirará las velas del lugar que ocupaba la cruz de los caídos

La alcaldesa de Aguilar, Carmen Flores, compareció este martes para agradecer las muestras de apoyo recibidas estos días ante la decisión tomada de retirar la cruz de los caídos junto a la iglesia del convento de las Descalzas y ante la cantidad de «insultos, vejaciones y amenazas vertidas en las redes» por esta decisión.

Carmen Flores aclaró que «nada tengo en contra de las entidades o asociaciones que han manifestado su opinión en la prensa o mediante comunicado respecto al hecho porque están en plena legitimidad para hacerlo». Y añadió que «siempre lo han hecho desde el respeto, esas han sido las asociaciones serias de nuestro pueblo». En cambio, la alcaldesa lo calificaba como un «linchamiento mediático a nivel de redes sociales», y aplaudía «el comportamiento de la ciudadanía de Aguilar porque ha respondido con mucha templanza ante las provocaciones» de algunos grupos políticos, como Vox. Para Flores, Vox cuenta «con un ejército organizado» que busca «amenazar, provocar y confundir a la población».

La alcaldesa mencionó la multitud de correos y llamadas, con «amenazas e insultos», que se han recibido «amparados siempre desde el anonimato». Todo esto «ha venido orquestado y ha venido de fuera de Aguilar», comentaba. Aunque la regidora del Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera reflexionaba que, «provocada por Vox, pero apoyándose en la propia Iglesia o en connivencia con ella».

Respecto al conjunto escultórico para la plaza de las Descalzas, Flores dijo que pensaban «en la escultura complementada con una cruz». En el lugar donde estaba la cruz de los caídos se están depositando velas, cruces y flores, respecto a lo que «hasta hoy no he querido tomar ninguna determinación», pero «la vía pública no puede estar ocupada sin permiso de esta administración». Así pues, aseguró que «se retirarán por la mañana (por hoy) cuando pase el equipo de limpieza, se le dirá a la iglesia si quiere recibirlas y si no se llevarán donde se llevan estas cuestiones, a un vertedero». Y que «si se persiste en esta actitud se pasará a denunciar a estas personas por ocupar la vía pública».

Carmen Flores insistió en que antes de retirar la cruz tuvieron una reunión con el párroco de Aguilar, que «nunca nos dijo que la quisiese», y con las Carmelitas Descalzas, a las que ofrecieron la cruz para el patio del convento y tampoco la quisieron.