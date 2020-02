El Ayuntamiento acusa a la Junta de retrasar el convenio del Castillo

El Castillo de los Sotomayor de Belalcázar vuelve a abrir hoy sus puertas para recibir a 90 visitantes, en tres turnos, con motivo de la programación especial que ha diseñado la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba por el Día de Andalucía.

El alcalde de Belalcázar, Francisco Luis Fernández, ha mostrado su malestar, ya que, según señala, se ha vuelto a enterar de esta visita por los medios de comunicación y considera que «se está ninguneando a Los Pedroches, a Belalcázar y al propio Ayuntamiento».

Pero, además, el alcalde no entiende por qué la Junta no firma el convenio con el Ayuntamiento para que el castillo pueda recibir visitas todos los fines de semana «al no aceptar que se cobre por la entrada 5 euros, que es lo que nosotros solicitamos, ya que el Ayuntamiento asumiría el coste de los guías y de la apertura».

En un escrito que ha hecho público en la web municipal, el alcalde explica que en los presupuestos del 2020 el Consistorio recoge una partida de 43.000 euros para limpieza, personal y guías en el castillo y añade que, según el borrador del convenio, «nos obligan a que sean tres grupos de 25 personas, que serían 75 visitantes por día, 150 al fin de semana. Por cuatro fines de semana que tiene el mes serían 600 personas al mes, por 5 euros, 3.000 euros al mes y 36.000 al año».

Francisco Luis Fernández manifiesta que, «como se puede comprobar, no salen los números, porque además hay que añadir el seguro de responsabilidad civil». El alcalde señala que 5 euros sería un precio simbólico «con el que no se cubrirían los gastos, pero nos ayudaría a su mantenimiento».

Por su parte, la delegada territorial de Cultura de la Junta en Córdoba, Cristina Casanueva, ha explicado que la Delegación está trabajando en un convenio en el que quede reflejado que, con la titularidad de la Junta, el Ayuntamiento se hiciese cargo de la limpieza de la torre, de la apertura y de la seguridad con la Policía Local, «pero el alcalde quiere cobrar una entrada y eso necesita de unos informes jurídicos que habiliten que un tercero pueda fijar un precio».

Casanueva ha señalado que «eso es lo que está retrasando el proceso de apertura del castillo» y que se hubiera evitado «si el alcalde no hubiera hecho esa exigencia».

La delegada ha añadido que son conscientes de la elevada demanda de visitas, «por lo que estamos estudiando otras posibilidades hasta firmar el convenio con el Ayuntamiento, ya que es un dinero que ha invertido la Junta y es un referente y un revulsivo para la zona».

El alcalde insiste en que «solo se intenta que todo el peso económico no sea soportado por los impuestos de los vecinos». Además, se pregunta «si 5 euros es un escollo cuando en otros museos y monumentos se cobra entrada», y también «si la intención es cederlo a alguna empresa privada». Igualmente, relata que «no tiene lógica» que hayan visitado el castillo personas de fuera y «la gente de Belalcázar aún esté esperando poder entrar».

La fortaleza ya se mostró a 355 personas los días 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre del 2019. Era la primera vez que abría sus puertas al público tras finalizar las obras de consolidación y puesta en valor, en las que la Consejería, propietaria del castillo desde el 2008, invirtió más de un millón de euros. En los presupuestos de la Junta del 2020 se recogen 350.000 euros para la musealización del castillo.