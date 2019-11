La asociación El Salvador participa en un proyecto europeo

La asociación benéfico social El Salvador de Pedroche se ha trasladado a Dublín para participar en la reunión inicial del Proyecto Shapes (Smart and Healthy Ageing through People Engaging in supportive Systems), celebrado en la Universidad de Maynooth. Este proyecto ha sido financiado por la Comisión Europea a través del programa Horizonte 2020 con 21 millones de euros. En él participan 36 instituciones de 14 países europeos, entre ellas se encuentra la asociación benéfico social El Salvador, que contará con un presupuesto aproximado de 280.000 euros.

El programa se extenderá a lo largo de cuatro años y tiene como objetivo ayudar a la población envejecida de Europa a vivir de forma activa e independiente en sus comunidades con el apoyo de tecnología de vida asistida. Durante el desarrollo del mismo, se pretende que los usuarios de la residencia se beneficien de los avances tecnológicos existentes, y para ello se colaborará con diferentes miembros del consorcio. Son múltiples las soluciones tecnológicas que se pretenden implantar, mediante el despliegue de sistemas de rehabilitación física autónoma y/o asistida de forma remota.