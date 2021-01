Arranca la vacunación contra el covid-19 en los pueblos de Córdoba

La vacuna contra el covid-19 fue recibida este miércoles en los municipios cordobeses con enorme satisfacción, aunque con la preocupación por la alta incidencia que tiene aún el covid y el drama que ha provocado desde el mes de marzo, después que la inoculación se iniciara en la capital el pasado domingo. En Lucena, Luis Alonso Hurtado, de 72 años y más conocido como Luisito, fue el primer beneficiado de los 69 residentes de la residencia San Juan de Dios, mientras que Jessica Caballero Urbano, lucentina de 33 años, fue la primera trabajadora inoculada en este centro.

La directora de la residencia San Juan de Dios, Ángeles Llamas, ha destacado que se trata de una persona "entrañable" y que "entró siendo menor en la residencia, acompañando a su madre, que falleció hace años". Una vez vacunados los 69 residentes tuvo lugar la vacunación de los trabajadores. Hay que destacar el gran ambiente que se respiraba entre todas la personas que componen esta residencia . Ángeles Llamas ha manifestado que "para nosotros es como si nos hubiera tocado el gordo de la lotería, estamos contagiados de entusiasmo y esperanza ante la tranquilidad que nos reportará la vacuna, de no contagiarnos, ni contagiar". Llamas ha destacado que, "con anterioridad a la vacuna, todos estamos libre de covid-19 , gracias al esfuerzo y control de todas las personas que convivimos en nuestro centro", a la vez que ha querido poner de manifiesto "el apoyo del Ayuntamiento, la Policía Local y la ciudadanía de Lucena, que nos ha brindado su apoyo a todos los niveles, con todo tipo de material, etc.".

Por otro lado, también se ha llevado a cabo esta mañana la vacunación del personal sanitario de los centros de salud de Lucena y también se han administrado vacunas a los residentes en el hogar El Sauce de discapacitados psíquicos, 36 personas entre residentes y personal de atención.

En Pozoblanco, las vacunas se pusieron en las residencias Hermanos Muñoz Cabrera y en la de Jesús Nazareno, según informa María Luna Castro. A primera hora de la mañana existía gran incertidumbre entre familiares, pues el marte por la noche se desconocía si se iba a proceder a la vacunación. A la residencia Hermanos Muñoz Cabrera se ha desplazado la gerente del área Sanitaria Norte, Ana Leal, junto al alcalde de la localidad, Santiago Cabello. Según han confirmado fuentes sanitarias, en este centro se vacunará a todos los residentes y trabajadores, a excepción de un interno y de un empleado porque no pueden recibirla. La primera vacunada en Pozoblanco ha sido Amelia Nieves Rubio, una interna del centro de 86 años. Amelia ha asegurado en el momento de ser vacunarla que "ha llegado el momento gracias a Dios. Esto es gloria bendita. Estoy contentísima".

Amelia Nieves Rubio, primera vacunada en Pozoblanco. FOTO: CÓRDOBA.

Ana Leal indicó que se trata de un día "bueno porque son muchos meses los que llevábamos esperando el inicio del final del túnel". No obstante, la gerente del Área Norte aseguró que la población "no puede bajar la guardia, porque estamos en pleno proceso de vacunación y hasta que no pasen 7 o 10 días de la segunda dosis no hay inmunización". Asimismo, remarcó la seguridad de la vacuna, porque "se ha realizado sobre otras vacunas probadas y está más que demostrado que no producirá problemas graves, solo algunos leves, similares a los de la gripe".

Sanitarios introducen la vacuna en la residencia Hermanos Muñoz Cabrera. FOTO: RAFA SÁNCHEZ

En Cabra, esta mañana han comenzado las vacunaciones en el hospital Infanta Margarita entre los profesionales del Área Sanitaria Sur de Córdoba, siendo las primeras sanitarias vacunadas la enfermera Charo Gómez y la doctora María Rojas, ambas de la UCI de dicho centro hospitalario, informa José Moreno.

María Rojas y Charo Gómez, primeras vacunadas en el hospital Infanta Margarita. FOTO: CÓRDOBA.

En La Rambla, en la residencia Santo Cristo de los Remedios, el primer vacunado fue Rafael Luque, director del centro, y el interno José Ruiz, que tiene 96 años. Un total de 105 personas de la residencia Santo Cristo de los Remedios de La Rambla fueron vacunadas por sanitarios del hospital Infanta Margarita de Cabra, informa Luis Delgado. El centro sociosanitario ha mantenido a raya al virus desde el comienzo de la pandemia en el mes de marzo, alcanzando el 100% de los 61 residentes la inoculación. El director del centro, Rafael Luque, ha afirmado "estar esperanzados en que sea el principio del fin, pero esto no ha acabado". En la segunda quincena del mes de enero recibirán la segunda dosis.

Vacunación de una trabajadora en la residencia de La Rambla. FOTO: CÓRDOBA

Posadas

Cecilia Portillo Martín, de 67 años y natural de Priego de Córdoba, ha sido la primera persona vacunada contra el covid en la localidad de Posadas, según informa E. Guzmán. Cecilia es usuaria de la residencia Vitalia desde hace diez años, poco después de que el centro empezara a funcionar. Cecilia se mostraba "muy ilusionada con la llegada de la vacuna, pero también con cierta incertidumbre por lo que pueda pasar a partir de ahora, aunque parece que es la única vía para vencer a esta pandemia". Justo antes de que se la administraran se sentía "como cuando un niño está esperando todo el día la llegada de los reyes magos".

Cecilia Portillo, en el momento de ser vacunada en la residencia Vitalia de Posadas. FOTO: E. GUZMÁN

La segunda persona y primera malena en recibir la vacuna ha sido Adela Requena Vilches, de 37 años, coordinadora de enfermería de la residencia, que ha reflejado “muchas ganas para aliviar el estrés después de tantos meses de trabajo duro y mucha preocupación, sin apenas dormir”.

En total se han vacunado 86 de los 88 usuarios de la residencia y unos 50 trabajadores de los 60 trabajadores. Todos tendrán que recibir la segunda dosis entre los días 19, 20 y 21 posteriores a la jornada de hoy.

La residencia Vitalia de Posadas deja atrás momentos muy duros y recientes, con el contagio de 15 usuarios, de los que tres fallecieron, y 10 trabajadores. El 26 de octubre se conoció el primer caso y desde el 2 de diciembre está libre de covid.

Aguilar de la Frontera

En la residencia DomusVi Remedios de Aguilar de la Frontera comenzó la vacunación de la primera dosis contra el covid-19 alrededor de las 16.00 horas, tras producirse cierto retraso sobre lo previsto, según informa Gema Albornoz. Gloria Gallegos, coordinadora de enfermería de DomusVi Remedios, comentó que la organización había sido «una odisea total», puesto que, desde marzo, en la residencia se han seguido los protocolos y se han realizado un test a los trabajadores y a los residentes, semanalmente, para controlar cualquier foco o brote. Gallegos ha asegurado que han conseguido salir "bien parados" durante esta pandemia gracias "al esfuerzo de todos", residentes, trabajadores y familiares. Además, comentó que, desde que tuvieron noticia de la vacunación, habían trabajado para seguir todas las pautas del centro de salud y del gestor de casos, incluyendo todos los datos en plataformas, preparando listados o añadiendo las patologías, entre otras cuestiones. Gloria indicó que "hoy es el principio del fin" de la pandemia, además de existir ganas de volver a la normalidad con las visitas de otros residentes o de los niños del taller de menores.

Virginia Heredia, una de las trabajadoras de la residencia, celebra la vacunación. FOTO: CÓRDOBA

Valoración de Antonio Repullo

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Antonio Repullo, ha asegurado este miércoles que hoy se está procediendo a la vacunación en la residencia El Valle, la de María Auxiliadora, el centro de Fepamic y en el hospital Reina Sofía, en la capital. En el distrito Guadalquivir se vacunará en las residencias de Hornachuelos, Posadas y Almodóvar. En el Área Sanitaria Norte ha tenido lugar en las residencias Hermanos Muñoz Cabrera y Jesús Nazareno. En el Área Sanitaria Sur, la inoculación está prevista en la residencia Santísimo Cristo de los Remedios (La Rambla), DomusVI (Aguilar), San Juan de Dios y El Sauce (Lucena).

Repullo hizo este miércoles una valoración “muy positiva” del proceso de vacunación que se está siguiendo, “porque los servicios sanitarios se formaron y se compraron las jeringuillas hace dos meses”. “Andalucía estaba preparada para vacunar y está en disposición de poner todas las vacunas, por lo que pedimos el esfuerzo del gobierno central para que lleguen el máximo de vacunas porque hemos hecho nuestras tareas y estamos en disposición de ponerlas”, añadió.

En principio, mañana se procederá a la vacunación en la residencia de Bujalance y en el centro de Promi en este municipio.